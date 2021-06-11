За сутки в России выявили более 12,5 тысячи случаев ковида, это максимум с 22 февраля
В Москве также продолжают фиксировать рост заболеваемости — за сутки 5853 пациента с подтверждённой инфекцией.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
За сутки в России выявлено 12 505 новых случаев коронавируса, это максимальный показатель с 22 февраля. Также за сутки умерло 396 пациентов, полностью выздоровело 10 188 человек. Такие данные приводят в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Больше всего заразившихся за сутки в Москве — 5853, и это максимальный показатель с 14 января. Также в пятёрке по выявляемости Петербург (+863 случая за сутки), Подмосковье (+837), Нижегородская (+177) и Ростовская (+158) области. Ситуация в других регионах выглядит так:
Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Больше всего пациентов выздоровело в Москве (+3061), Петербурге (+1084), Подмосковье (+801), Якутии (+352) и Ростовской области (+290). В остальных регионах статистика выглядит так:
Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Таким образом, всего с начала эпидемии в России выявлено 5 180 454 случая коронавируса в 85 регионах, умерло 125 674 человека, выздоровело 4 782 183.
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Напомним, рост заболеваемости ковидом фиксируется в России уже несколько дней подряд. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с ковидом. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург связал всплеск заболеваемости с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.
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