За сутки в России выявили более 12,5 тысячи случаев ковида, это максимум с 22 февраля

За сутки в России выявлено 12 505 новых случаев коронавируса, это максимальный показатель с 22 февраля. Также за сутки умерло 396 пациентов, полностью выздоровело 10 188 человек. Такие данные приводят в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Больше всего заразившихся за сутки в Москве — 5853, и это максимальный показатель с 14 января. Также в пятёрке по выявляемости Петербург (+863 случая за сутки), Подмосковье (+837), Нижегородская (+177) и Ростовская (+158) области. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов выздоровело в Москве (+3061), Петербурге (+1084), Подмосковье (+801), Якутии (+352) и Ростовской области (+290). В остальных регионах статистика выглядит так:

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф