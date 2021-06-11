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Врач дал аллергикам советы, как пережить период цветения тополей

Одна из важных рекомендаций: не забывать принимать специальные препараты, прописанные специалистом.

11 июня, 08:03

Фото © Shutterstock

В период цветения тополей у многих просыпается сезонная аллергия, но, вопреки распространённому мнению, не сам пух является виновником обострения заболевания. Он лишь представляет из себя некий агрегатор всей цветочной пыльцы и различных аллергенов, рассказала "Звезде" врач-терапевт Надежда Чернышова.

Чтобы легче перенести сезонное цветение тополей, врач советует сократить время пребывания на улице. При этом дома окна должны быть затянуты сеткой или закрыты полностью и включен кондиционер. По приходе с улицы Чернышова советует сразу же промыть нос обычной или морской водой или использовать специальные спреи. Затем следует принять душ, полностью смыв с волос и кожи всевозможные пушинки и аллергены.

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Важно не забывать в период обострения аллергии принимать специальные препараты, прописанные специалистом. Врач подчеркнула, что для снижения аллергической реакции стоит позаботиться о своём здоровье заранее.

"Не забывайте, что существует специфическая иммунотерапия, когда примерно за полгода до аллергии можно сделать так называемую прививку от цветения тех трав и растений, на которые может быть аллергия", — говорит Чернышова.

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Также, по её словам, медицинские маски немного помогают аллергикам, так как благодаря ним меньшее количество аллергенов механически попадает в дыхательные пути. Однако важно менять их каждые два часа.

Ранее иммунолог объяснил, почему не стоит бороться с аллергией с помощью лекарств.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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