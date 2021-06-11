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Глава Украинской ассоциации футбола предложил сделать лозунг "Героям — слава" символом страны

По его словам, данный лозунг должен быть защищён и увековечен в футбольной традиции государства.

11 июня, 08:30
<p>Фото © Facebook / andriy.pavelko</p>

Фото © Facebook / andriy.pavelko

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко предложил исполкому организации утвердить лозунги "Слава Украине" и "Героям — слава" как официальные футбольные символы страны. Об этом он написал в соцсети Facebook.

"Футбольные символы Украины давно признаны всеми нашими болельщиками и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн-заседание исполкома УАФ", заявил Павелко.

По его словам, лозунги "Слава Украине" и "Героям — слава" никуда не исчезнут, поскольку их невозможно искоренить из сознания граждан страны.

Накануне УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 слоган "Героям слава!", размещённый на внутренней стороне воротника. Соответствующее требование европейские футбольные чиновники объяснили тем, что в сочетании с надписью "Слава Украине!" он несёт явный политический смысл. Изначально соответствующее приветствие с отзывом использовалось украинскими националистами.

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Сам лозунг "Слава Украине!" разрешили оставить на форме, поскольку он может рассматриваться как неполитический. Также было названо допустимым нанесение на экипировку карты страны с Крымом и Донбассом в составе.

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На стартующем сегодня чемпионате Европы сборная Украины сыграет в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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