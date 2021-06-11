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У московского бизнесмена при странных обстоятельствах похитили спорткар Maserati

Владельцу удалось установить, что его авто уже было переоформлено на других лиц.

11 июня, 08:25

В столичную полицию обратился москвич, у которого похитили элитный спорткар Maserati. Однако речь идёт не об угоне, а о похищении при очень странных обстоятельствах. Подробности сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Заявитель работает генеральным директором одной из коммерческих фирм Москвы. В собственности компании находился автомобиль Maserati, который весной этого года был изъят судебными приставами на штрафстоянку. После многочисленных, но безрезультатных жалоб владелец сам приехал на стоянку, где выяснилось, что автомобиль его компании был переоформлен на других лиц, получил новые номера и умчал в неизвестном направлении.

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В Москве мошенники похитили у известного скульптора почти 3 млн рублей

Кем именно и на каких основаниях спорткар был передан в чужие руки, неизвестно. Ущерб от махинаций оценили в 3,5 миллиона рублей, при том что сама машина обошлась компании почти что в пять миллионов. Теперь в таинственном исчезновении дорогой иномарки разбирается полиция.

Ранее Лайф сообщал, что неизвестные остановили автомобиль на Московской кольцевой автодороге и похитили из его багажника миллион рублей.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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