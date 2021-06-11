У московского бизнесмена при странных обстоятельствах похитили спорткар Maserati

В столичную полицию обратился москвич, у которого похитили элитный спорткар Maserati. Однако речь идёт не об угоне, а о похищении при очень странных обстоятельствах. Подробности сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Заявитель работает генеральным директором одной из коммерческих фирм Москвы. В собственности компании находился автомобиль Maserati, который весной этого года был изъят судебными приставами на штрафстоянку. После многочисленных, но безрезультатных жалоб владелец сам приехал на стоянку, где выяснилось, что автомобиль его компании был переоформлен на других лиц, получил новые номера и умчал в неизвестном направлении.