"Хорошо, Станиславский до этого не дожил": Безруков со сцены высмеял дебют Бузовой во МХАТе под громкий хохот публики

Телеведущая исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь в постановке "Молодой грузин". Театральная общественность до сих пор пытается оправиться от этого известия.