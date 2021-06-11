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"Хорошо, Станиславский до этого не дожил": Безруков со сцены высмеял дебют Бузовой во МХАТе под громкий хохот публики

Телеведущая исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь в постановке "Молодой грузин". Театральная общественность до сих пор пытается оправиться от этого известия.

11 июня, 08:23

Безруков со сцены высмеял дебют Бузовой во МХАТе под громкий хохот публики. Видео © Instagram / s_bezrukov

Сергей Безруков со сцены высмеял дебют певицы и телеведущей Ольги Бузовой во МХАТе во время подведения итогов фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского". Артист не стал называл имя коллеги, но публика поняла его и без этого и посмеялась над колкостями в адрес звезды "Дома-2".

Безруков обратился к собравшимся со словами благодарности за то, что те не отправились, к примеру, во МХАТ имени Горького. Публика ответила хохотом и громкими аплодисментами.

"Произносить фамилию я не буду. Хорошо, что Константин Сергеевич [Станиславский] до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу "Фабрику"… Он, наверное, говорит: "Хоть эти не подкачали", — высказал своё мнение Безруков.

Хуже, чем на Премии Муз-ТВ: Критик Гаспарян назвал позором спектакль с Бузовой во МХАТе

Хуже, чем на Премии Муз-ТВ: Критик Гаспарян назвал позором спектакль с Бузовой во МХАТе

Напомним, ранее Бузова сообщила о своём участии в последней премьере сезона МХАТа. За это она получит около полумиллиона рублей. Авторы постановки пообещали, что зрителей ждёт взрывоопасная смесь экшена и детектива. Музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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