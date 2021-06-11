Швейцария ограничит воздушное пространство в связи со встречей Путина и Байдена
Саммит состоится на вилле "Ла Гранж" в Женеве. Это место уже обнесли колючей проволокой, а вся находящаяся рядом набережная объявлена зоной безопасности.
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Власти Швейцарии закроют часть воздушного пространства страны в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"На заседании 11 июня Федеральный совет одобрил временное ограничение на использование воздушного пространства во время встречи президента Байдена и президента Путина с 15 по 17 июня 2021 года в Женеве", — говорится в сообщении правительства.
Напомним, это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.
Саммит состоится на вилле "Ла Гранж". Место вокруг виллы уже обнесли колючей проволокой, а вся набережная от парков "О-Вив" и "Ла Гранж" до моста Монблан вместе с прибрежными водами объявлена зоной безопасности, с раннего утра 16 июня здесь будет полностью запрещено движение.
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