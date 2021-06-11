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Журнал Time поместил на обложку Путина "в глазах" Байдена

Вероятно, обложка приурочена к встрече российского и американского президентов, которая состоится 16 июня в Женеве.

11 июня, 13:34

Фото © twitter / TIME

Американский журнал Time вовсю готовится к предстоящему саммиту лидеров России и США в Женеве, например за несколько дней до знаковой встречи опубликовал новую обложку. На ней глава США изображён в солнцезащитных очках, в которых отражается Владимир Путин.

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Ранее американцы предрекли своему президенту провал на встрече с Путиным. По их мнению, после саммита "Соединённые Штаты предстанут ещё большим посмешищем на мировой арене".

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве, на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Место вокруг виллы уже обнесли колючей проволокой, кроме того, в целях безопасности Швейцария ограничит воздушное пространство.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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