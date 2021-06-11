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Президент Швейцарии рассчитывает встретиться с Путиным в Женеве

По словам политика, он дорожит тесными контактами с Россией во многих сферах, а также уважительным и качественным диалогом.

11 июня, 15:10

Фото © ТАСС / ZUMA

Президент Швейцарии Ги Пармелан рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита в Женеве. Об этом он написал в своём Twitter.

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"Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих сферах, а также уважительный и качественный диалог. Я рад, что мы с моим коллегой Игнацио Кассисом сможем встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита в Женеве", — отметил господин Пармелан.

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Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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