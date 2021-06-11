Президент Швейцарии рассчитывает встретиться с Путиным в Женеве

Президент Швейцарии Ги Пармелан рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита в Женеве. Об этом он написал в своём Twitter.

"Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих сферах, а также уважительный и качественный диалог. Я рад, что мы с моим коллегой Игнацио Кассисом сможем встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита в Женеве", — отметил господин Пармелан.