Путин даст интервью американскому телеканалу в преддверии саммита в Женеве
Полную версию NBC планирует показать 14 июня, но некоторые фрагменты всё-таки будут опубликованы раньше.
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Телеканал NBC анонсировал интервью с российским президентом Владимиром Путиным в преддверии саммита в Женеве. Это будет первое общение президента с американской прессой за последние три года. Полную версию NBC планирует показать 14 июня, но некоторые фрагменты будут опубликованы раньше.
"Российский президент даст эксклюзивное интервью корреспонденту NBC News Кейр Симмонс за несколько дней до встречи с президентом США Байденом", — говорится в распространённом в пятницу анонсе телеканала.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
Ранее читатели американского издания Wall Street Journal с сарказмом отреагировали на советы сенатора Роба Портмана, которые он дал президенту Байдену перед встречей с Путиным. По их прогнозам, американского лидера ожидает на саммите полный провал. А читатели другого американского СМИ — Fox News — высмеяли Байдена за попытки "звучать жёстко" перед встречей с Путиным. По их мнению, лидеры других стран "вертят президентом США как хотят и знают, что его слова рассчитаны сугубо для граждан страны".
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