Путин даст интервью американскому телеканалу в преддверии саммита в Женеве

Телеканал NBC анонсировал интервью с российским президентом Владимиром Путиным в преддверии саммита в Женеве. Это будет первое общение президента с американской прессой за последние три года. Полную версию NBC планирует показать 14 июня, но некоторые фрагменты будут опубликованы раньше.

"Российский президент даст эксклюзивное интервью корреспонденту NBC News Кейр Симмонс за несколько дней до встречи с президентом США Байденом", — говорится в распространённом в пятницу анонсе телеканала.

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".