Песков объяснил, почему Путин решил встретиться с Байденом
Саммит российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве, на вилле "Ла Гранж".
Фото © Ковалёв Пётр
Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился встретиться с американским коллегой Джо Байденом в Женеве, поскольку проведения саммита требует "плохое состояние отношений" между двумя странами, а не чтобы оказаться с главой Белого дома в одной комнате. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в интервью телеканалу CNN.
Он также заявил о готовности Кремля к совместной пресс-конференции с Джо Байденом. Однако, по его словам, решение насчёт её проведения пока не принято.
"Мы слышали о такой возможности от американских коллег, но мы ещё ждём окончательного подтверждения. С самого начала президент Путин был открыт к различным вариантам", — сказал представитель Кремля.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве, на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Место вокруг виллы уже обнесли колючей проволокой, кроме того, в целях безопасности Швейцария ограничит воздушное пространство.
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