Песков объяснил, почему Путин решил встретиться с Байденом

Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился встретиться с американским коллегой Джо Байденом в Женеве, поскольку проведения саммита требует "плохое состояние отношений" между двумя странами, а не чтобы оказаться с главой Белого дома в одной комнате. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в интервью телеканалу CNN.

Он также заявил о готовности Кремля к совместной пресс-конференции с Джо Байденом. Однако, по его словам, решение насчёт её проведения пока не принято.