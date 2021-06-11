Лайф связался с жителями Костромы, которые, рискуя собственными жизнями, вынесли из горящей квартиры троих детей. По словам Джамала Гассояна, второго в цепочке спасения, в момент инцидента он был у друга. После звонка супруги мужчина прибежал к дому и, увидев на третьем этаже детей, которые собирались прыгать, не раздумывая, полез наверх.

"Я видел, дети из окна хотят прыгнуть уже. Я и ещё один со мной товарищ поднялись вверх — по одному, по очереди спускали детей", — рассказал он.

Когда малыши были в безопасности, Джамал поднялся в горящую квартиру ещё раз, чтобы вытащить оставшуюся там кошку. По словам собеседника Лайфа, пострадал только один ребёнок, получивший незначительный ожог.

Иван Потемин был третьим в цепи и принимал детей от Джамала, опуская их на землю. По его словам, в момент пожара он находился в автомойке. К дому он примчал также по звонку жены.

"Я буквально [через] минуты 2–3 подъезжаю, смотрю: вверху Станислав стоит, второй стоит Джамал, и у каждого уже дети в руках, чтобы спускать. Я быстренько между первым и вторым этажами на трубу встал, и стали спускать. Буквально секунд 40 это всё [заняло]. Быстро-быстро. Благо парни шустрые", — рассказал Иван.

Как сообщили Лайфу в региональном управлении МЧС России, всех троих мужчин за проявленную смелость представят к ведомственным наградам. В отношении отца семейства же составлен протокол "о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей". Выяснилось, что семья стоит на учёте в ПДН как находящаяся в социально опасном положении.