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"Далеко до Любови Орловой": Правнук Сталина сравнил Бузову с любимой актрисой советского вождя

Он вместе с тем допускает, что телеведущая сможет удивить зрителей и критиков, поэтому не будет судить до тех пор, пока сам не посмотрит спектакль.

11 июня, 15:25
<p>Фото из личного архива</p>

Фото из личного архива

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад отреагировал на появление Ольги Бузовой на сцене МХАТа имени Горького в постановке "Чудесный грузин", который повествует о молодости советского вождя. Он признался, что до этих событий даже не знал о певице.

"Она посредственная актриса, которой далеко до любимой актрисы Сталина Любови Орловой. Но потомки Сталина спокойно реагируют на художественные произведения, где понятно, что всё происходящее — чистый вымысел и фантазия режиссёра", — сказал внук старшего сына Сталина Якова Джугашвили в беседе с kp.ru.

"Подменяют на психоз": Актёр из "Бандитского Петербурга" объяснил, почему Бузова сорвалась на крик во время спектакля

"Подменяют на психоз": Актёр из "Бандитского Петербурга" объяснил, почему Бузова сорвалась на крик во время спектакля

Бенсаад при этом пожелал Бузовой исключительно удачи на премьере. По словам правнука Сталина, ему не мешает жить мысль о том, что она будет играть в этой постановке. Он призывает не судить о книге по обложке, и поэтому перед тем, как делать выводы, он сам посмотрит спектакль, чего и всем советует.

В Сети появились билеты на спектакль с Бузовой за 150 тысяч рублей

В Сети появились билеты на спектакль с Бузовой за 150 тысяч рублей

Напомним, Ольга Бузова сообщила о своём участии в последней премьере сезона МХАТа в "Инстаграме". Как писал Лайф, размер её гонорара составит около полумиллиона рублей. Участие певицы в постановке вызвало негативную реакцию в обществе. Так, критик Гаспарян назвал спектакль позором, а актёр Сергей Безруков высмеял Бузову прямо со сцены другого театра.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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