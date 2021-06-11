Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад отреагировал на появление Ольги Бузовой на сцене МХАТа имени Горького в постановке "Чудесный грузин", который повествует о молодости советского вождя. Он признался, что до этих событий даже не знал о певице.

"Она посредственная актриса, которой далеко до любимой актрисы Сталина Любови Орловой. Но потомки Сталина спокойно реагируют на художественные произведения, где понятно, что всё происходящее — чистый вымысел и фантазия режиссёра", — сказал внук старшего сына Сталина Якова Джугашвили в беседе с kp.ru .

Бенсаад при этом пожелал Бузовой исключительно удачи на премьере. По словам правнука Сталина, ему не мешает жить мысль о том, что она будет играть в этой постановке. Он призывает не судить о книге по обложке, и поэтому перед тем, как делать выводы, он сам посмотрит спектакль, чего и всем советует.