В России ввели штрафы до 200 тысяч рублей за распространение данных силовиков

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение данных силовиков, судей, прокуроров и следователей, а также их близких. Теперь за такой проступок грозит штраф до 200 тысяч рублей, арест на срок до четырёх месяцев, 480 часов обязательных работ или два года ограничения свободы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.