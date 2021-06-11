В России ввели штрафы до 200 тысяч рублей за распространение данных силовиков
Также введена уголовная ответственность за получение доступа к коммерческой или банковской тайне путём обмана или шантажа.
Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение данных силовиков, судей, прокуроров и следователей, а также их близких. Теперь за такой проступок грозит штраф до 200 тысяч рублей, арест на срок до четырёх месяцев, 480 часов обязательных работ или два года ограничения свободы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, глава государства утвердил поправки, вводящие уголовную ответственность за получение доступа к коммерческой или банковской тайне путём обмана или шантажа.
Ранее Путин подписал закон о включении госслужащих Вооружённых сил России, принимавших участие в борьбе с терроризмом, а также сотрудников внешней разведки в перечень лиц, подлежащих государственной защите.
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