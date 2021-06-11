Путин обсудил с Совбезом России предстоящие выборы в Госдуму

По словам главы государства, это "чрезвычайно важное событие в политической жизни страны".

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обеспечение безопасности и свободного волеизъявления на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре.

"Мы с вами сегодня обсудим то, что нужно сделать для обеспечения безопасности и создания необходимых условий для свободного волеизъявления граждан в единый день голосования в сентябре", — заявил российский президент.

Он назвал выборы в Госдуму чрезвычайно важным событием в политической жизни страны. Для того чтобы помочь гражданам и членам избиркомов и чтобы работа была организована на должном уровне, предстоит обсудить большой список вопросов, отметил Путин.