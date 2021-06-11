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Путин обсудил с Совбезом России предстоящие выборы в Госдуму

По словам главы государства, это "чрезвычайно важное событие в политической жизни страны".

11 июня, 14:45
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обеспечение безопасности и свободного волеизъявления на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре.

"Мы с вами сегодня обсудим то, что нужно сделать для обеспечения безопасности и создания необходимых условий для свободного волеизъявления граждан в единый день голосования в сентябре", — заявил российский президент.

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Он назвал выборы в Госдуму чрезвычайно важным событием в политической жизни страны. Для того чтобы помочь гражданам и членам избиркомов и чтобы работа была организована на должном уровне, предстоит обсудить большой список вопросов, отметил Путин.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что у партии есть все возможности победить на предстоящих сентябрьских выборах. По его словам, базовые ценности партии "близки и понятны практически каждому" — это забота о социальном благополучии человека, эффективная экономическая политика, уважение к личности и ответственность перед избирателями.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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