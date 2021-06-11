НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянам с прививкой хотят разрешить не сдавать два ПЦР-теста при въезде из-за границы

Сейчас предполагается, что все прибывающие на территорию страны любым транспортом граждане в течение пяти дней должны сдать два анализа на ковид.

11 июня, 14:37

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Для вакцинированных россиян и россиян с антителами хотят отменить требование о двух ПЦР-тестах при возвращении на родину из-за границы. Об этом говорится в проекте изменений в постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"При наличии завершённого курса вакцинации против CoViD-19 или приобретённого иммунитета в результате перенесённого заболевания CoViD-19 двукратное лабораторное исследование на CoViD-19 методом ПЦР не требуется", — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 миллионов рублей

Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 миллионов рублей

При этом требование о загрузке на госуслуги информации о наличии прививки или антител не отменяется.

Напомним, с 15 апреля 2021 года действует постановление главного государственного санитарного врача России, по которому все граждане РФ, прибывающие на территорию страны любым транспортом, должны в течение трёх дней пройти ПЦР-тест на коронавирус. Полученные результаты необходимо загрузить на госуслуги. А с 1 мая россияне по возвращении из-за границы должны сдавать два ПЦР-теста в течение пяти дней.

Привитым россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест для посещения Турции

Привитым россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест для посещения Турции

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Коронавирус-мутант уже в России: Врачи рассказали, как изменилась болезнь

сегодня в 15:03

Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год

сегодня в 14:17

Собянин: Пик заболеваемости коронавирусом в Москве сдвинулся на июнь-июль

сегодня в 14:28

Активисты ОНФ в Удмуртии испекли пироги в рамках акции ко Дню России

сегодня в 15:38

"Всё заняло буквально 40 секунд": Жители Костромы рассказали Лайфу, как доставали троих детей из горящей квартиры

сегодня в 15:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1