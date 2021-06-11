Россиянам с прививкой хотят разрешить не сдавать два ПЦР-теста при въезде из-за границы

Для вакцинированных россиян и россиян с антителами хотят отменить требование о двух ПЦР-тестах при возвращении на родину из-за границы. Об этом говорится в проекте изменений в постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"При наличии завершённого курса вакцинации против CoViD-19 или приобретённого иммунитета в результате перенесённого заболевания CoViD-19 двукратное лабораторное исследование на CoViD-19 методом ПЦР не требуется", — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

При этом требование о загрузке на госуслуги информации о наличии прививки или антител не отменяется.