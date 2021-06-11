Россиянам с прививкой хотят разрешить не сдавать два ПЦР-теста при въезде из-за границы
Сейчас предполагается, что все прибывающие на территорию страны любым транспортом граждане в течение пяти дней должны сдать два анализа на ковид.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Для вакцинированных россиян и россиян с антителами хотят отменить требование о двух ПЦР-тестах при возвращении на родину из-за границы. Об этом говорится в проекте изменений в постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
"При наличии завершённого курса вакцинации против CoViD-19 или приобретённого иммунитета в результате перенесённого заболевания CoViD-19 двукратное лабораторное исследование на CoViD-19 методом ПЦР не требуется", — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
При этом требование о загрузке на госуслуги информации о наличии прививки или антител не отменяется.
Напомним, с 15 апреля 2021 года действует постановление главного государственного санитарного врача России, по которому все граждане РФ, прибывающие на территорию страны любым транспортом, должны в течение трёх дней пройти ПЦР-тест на коронавирус. Полученные результаты необходимо загрузить на госуслуги. А с 1 мая россияне по возвращении из-за границы должны сдавать два ПЦР-теста в течение пяти дней.
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