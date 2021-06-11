Собянин: Пик заболеваемости коронавирусом в Москве сдвинулся на июнь-июль

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в столице ухудшается. Много москвичей, по его словам, подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в реанимации.

"Мы видим, как агрессивно-агрессивно наступает CoViD-19, причём мы видим, что тяжесть заболеваний ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации, на ИВЛ и т.д. Опасность реально высокая. <…> Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усиливаем эти требования, но те, которые установлены, надо выполнять", — сказал Собянин.