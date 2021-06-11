Собянин: Пик заболеваемости коронавирусом в Москве сдвинулся на июнь-июль
Мэр столицы заявил, что ситуация с пандемией ухудшается: много москвичей находятся на ИВЛ в реанимации.
Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
Весенний пик заболеваемости в Москве сдвинулся на июнь-июль. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
Он отметил, что ситуация с коронавирусом в столице ухудшается. Много москвичей, по его словам, подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в реанимации.
"Мы видим, как агрессивно-агрессивно наступает CoViD-19, причём мы видим, что тяжесть заболеваний ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации, на ИВЛ и т.д. Опасность реально высокая. <…> Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усиливаем эти требования, но те, которые установлены, надо выполнять", — сказал Собянин.
При этом он подчеркнул, что около половины москвичей уже имеют иммунитет к коронавирусу, либо переболев, либо сделав прививку.
Напомним, в последние дни в России фиксируется рост заболеваемости ковидом. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с ковидом. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург связал всплеск заболеваемости с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.
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