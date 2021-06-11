Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год

Рок-фестиваль "Нашествие" был перенесён на 2022 год по требованию Роспотребнадзора в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Это печальное для фанатов тяжёлой музыки известие организаторы мероприятия разместили на официальном сайте.

"Динамика роста заболеваемости такова, что Роспотребнадзор по Московской области вынес решение о невозможности проведения "Нашествия" в июле-августе 2021 года. Поэтому оргкомитет фестиваля "Нашествие" совместно с Правительством МО сообщают о переносе фестиваля на следующий год. Новые даты фестиваля — 29–31 июля 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 июня будет запущен автоматизированный сервис по возврату билетов, их переоформлению на следующий год или смене владельца билетов.