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Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год

25 июня будет запущен автоматизированный сервис по возврату билетов на мероприятие.

11 июня, 14:17
<p>Фото © Рюмин Александр</p>

Фото © Рюмин Александр

Рок-фестиваль "Нашествие" был перенесён на 2022 год по требованию Роспотребнадзора в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Это печальное для фанатов тяжёлой музыки известие организаторы мероприятия разместили на официальном сайте.

"Динамика роста заболеваемости такова, что Роспотребнадзор по Московской области вынес решение о невозможности проведения "Нашествия" в июле-августе 2021 года. Поэтому оргкомитет фестиваля "Нашествие" совместно с Правительством МО сообщают о переносе фестиваля на следующий год. Новые даты фестиваля 29–31 июля 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 июня будет запущен автоматизированный сервис по возврату билетов, их переоформлению на следующий год или смене владельца билетов.

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Напомним, что ранее антиковидные ограничения вернулись и в Санкт-Петербург. Власти города с 12 июня запретили любые массовые мероприятия численностью более трёх тысяч человек.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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