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Опубликовано 11 июня 2021, 17:01

Белорусам и украинцам могут разрешить репатриацию в Россию

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Для получения паспорта РФ предлагается установить всего два критерия: самоидентификация как российского соотечественника и свободное владение русским языком.

Граждане Белоруссии и Украины при желании смогут получить российское гражданство без отказа от собственного. Соответствующий законопроект внёс в Госдуму первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

"Соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи родственники по восходящей линии (предки) проживали на территории современной России, а также это украинцы и белорусы, которые сами или их предки могли не жить на территории России", — объяснил свою инициативу парламентарий.

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Для получения паспорта РФ предлагается установить всего два критерия: самоидентификация как российского соотечественника и свободное владение русским языком. Документ также предполагает, что для получения права на репатриацию надо подать заявление в дипломатическое представительство или консульство России за рубежом, или в территориальное подразделение ГУВМ МВД РФ.

Ранее сообщалось, что в 2020 году более 650 тысяч человек получили гражданство России в упрощённом порядке.

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Яна Недомолкина
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