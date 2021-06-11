Белорусам и украинцам могут разрешить репатриацию в Россию

Для получения паспорта РФ предлагается установить всего два критерия: самоидентификация как российского соотечественника и свободное владение русским языком.

Граждане Белоруссии и Украины при желании смогут получить российское гражданство без отказа от собственного. Соответствующий законопроект внёс в Госдуму первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

"Соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи родственники по восходящей линии (предки) проживали на территории современной России, а также это украинцы и белорусы, которые сами или их предки могли не жить на территории России", — объяснил свою инициативу парламентарий.

Для получения паспорта РФ предлагается установить всего два критерия: самоидентификация как российского соотечественника и свободное владение русским языком. Документ также предполагает, что для получения права на репатриацию надо подать заявление в дипломатическое представительство или консульство России за рубежом, или в территориальное подразделение ГУВМ МВД РФ.