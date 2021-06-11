В Костроме очевидцы спасли из пожара троих детей, забравшись к ним по трубе. Видео © Соцсети

Удивительное спасение из огня сняли на видео жители Костромы. Там несколько мужчин по цепочке вытащили трёх детей из охваченной пламенем квартиры, которая находилась на третьем этаже.

Пожар в многоквартирном доме произошёл ещё 6 июня, однако ролик с поистине героическим поступком появился в соцсетях только сейчас. На кадрах видно, как мужчины залезли по водосточной трубе и, передавая малышей из рук в руки, спустили их на землю. Всего в семье четверо детей, однако последний в момент пожара гулял вместе с мамой и её сожителем.

В соцсетях пользователи призвали наградить спасителей за мужество и героизм. Мужчинам действительно повезло, что водосточная труба не сорвалась под их весом и не рухнула вниз.