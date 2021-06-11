Спустили по цепочке: В Костроме очевидцы спасли из пожара троих детей, забравшись к ним по трубе
Теперь пользователи соцсетей призывают наградить спасителей за поистине героический подвиг.
В Костроме очевидцы спасли из пожара троих детей, забравшись к ним по трубе. Видео © Соцсети
Удивительное спасение из огня сняли на видео жители Костромы. Там несколько мужчин по цепочке вытащили трёх детей из охваченной пламенем квартиры, которая находилась на третьем этаже.
Пожар в многоквартирном доме произошёл ещё 6 июня, однако ролик с поистине героическим поступком появился в соцсетях только сейчас. На кадрах видно, как мужчины залезли по водосточной трубе и, передавая малышей из рук в руки, спустили их на землю. Всего в семье четверо детей, однако последний в момент пожара гулял вместе с мамой и её сожителем.
В соцсетях пользователи призвали наградить спасителей за мужество и героизм. Мужчинам действительно повезло, что водосточная труба не сорвалась под их весом и не рухнула вниз.
К сожалению, не всегда истории, в которых дети остаются наедине с огнём, заканчиваются благополучно. Так, в конце мая в Дагестане дети, оставшиеся в квартире одни, подожгли матрас, в результате чего двое из них погибли.
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