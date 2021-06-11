Народный артист России, актёр Театра имени Ленсовета Владимир Матвеев назвал провалом конфуз, который произошёл с Ольгой Бузовой во время спектакля на сцене МХАТа. Исполнительница роли Бэллы Шанталь сорвалась на крик во время пения романса.

"Этим сейчас пользуется молодёжь, потому что она не может [выдержать] сценический темперамент, подменяет истериками на сцене, криками. Потому что где взять силища-то душевные, поэтому подменяют это всё на психоз. Это наигрышем у нас считается", — заявил народный артист в беседе с телеканалом "360".