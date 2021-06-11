"Подменяют на психоз": Актёр из "Бандитского Петербурга" объяснил, почему Бузова сорвалась на крик во время спектакля
По мнению Владимира Матвеева, "давать петуха перед зрителями" артисту непростительно.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Народный артист России, актёр Театра имени Ленсовета Владимир Матвеев назвал провалом конфуз, который произошёл с Ольгой Бузовой во время спектакля на сцене МХАТа. Исполнительница роли Бэллы Шанталь сорвалась на крик во время пения романса.
"Этим сейчас пользуется молодёжь, потому что она не может [выдержать] сценический темперамент, подменяет истериками на сцене, криками. Потому что где взять силища-то душевные, поэтому подменяют это всё на психоз. Это наигрышем у нас считается", — заявил народный артист в беседе с телеканалом "360".
По мнению актёра из "Бандитского Петербурга", артистам непростительно "давать петуха перед зрителями".
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Ранее педагог актёрского мастерства указала на изъяны в игре Бузовой на репетиции во МХАТе. Специалист отметила, что театральная постановка — новый лотерейный билет в и без того неплохо складывающейся карьере певицы. Сама же Бузова объяснила, что специально не попадала в ноты, потому что её героиня Бэлла Шанталь — не певица, а шпион, который делает вид, что поёт.
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