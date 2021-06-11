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Журналист рассказал о выживших при крушении "боинга" над Донбассом гоночных голубях

Он нашёл грузовую накладную, согласно которой птиц везли во Вьетнам.

11 июня, 13:24
<p>Фото © Twitter / @kromark</p>

Фото © Twitter / @kromark

Необычные выжившие при крушении рейса MH17 над Донбассом были обнаружены журналистом информационной службы "Радио Свобода"* Марком Крутовым — ими оказались гоночные голуби. Об этом он рассказал в "Твиттере".

Журналисту о птицах рассказал свидетель. Он заметил мальчика, который нёс со стороны места крушения "боинга" клетку с живыми голубями. Крутов сначала не поверил этой воистину невероятной истории, но позже нашёл грузовую накладную, в которой действительно значились четыре гоночных голубя, которых везли во Вьетнам. Кроме них этим рейсом летели ещё попугаи и две собаки. Фотографии погибших попугаев на месте крушения позже опубликовало несколько агентств.

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Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.

* По решению Минюста России "Радио Свобода" включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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