Журналист рассказал о выживших при крушении "боинга" над Донбассом гоночных голубях

Необычные выжившие при крушении рейса MH17 над Донбассом были обнаружены журналистом информационной службы "Радио Свобода"* Марком Крутовым — ими оказались гоночные голуби. Об этом он рассказал в "Твиттере".

Журналисту о птицах рассказал свидетель. Он заметил мальчика, который нёс со стороны места крушения "боинга" клетку с живыми голубями. Крутов сначала не поверил этой воистину невероятной истории, но позже нашёл грузовую накладную, в которой действительно значились четыре гоночных голубя, которых везли во Вьетнам. Кроме них этим рейсом летели ещё попугаи и две собаки. Фотографии погибших попугаев на месте крушения позже опубликовало несколько агентств.

Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.