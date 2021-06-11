В Москве 12–14 июня усилят проверки соблюдения антикоронавирусных мер

Власти Москвы предупредили об усилении проверок на предмет соблюдения антикоронавирусных мер в праздничные дни 12–14 июня. Об этом рассказал глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Хотелось бы ещё раз напомнить всем, что у нас действует указ мэра, по которому введены достаточно серьёзные требования и ограничения по работе предприятий как потребительского рынка, так и концертных залов, театров с точки зрения ограничения по количеству посетителей, социального дистанцирования и ношения масок. Действительно, сейчас три дня выходных, и, как уже было сказано, количество проверок в Москве будет увеличено", — отметил он.

Власти планируют посетить в том числе летние веранды кафе (одна по результатам инспекций уже была закрыта). Всего же прошло более двух тысяч проверок за сутки.