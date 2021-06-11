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Инфекционист рассказал, как дождь мог повлиять на рост числа заболевших ковидом в Москве

По словам Сергея Вознесенского, чтобы это не стало долгосрочной тенденцией, необходимо вакцинироваться, соблюдать масочный режим и избегать посещения массовых мероприятий.

11 июня, 11:59
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов </p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с Лайфом назвал основные причины роста заболеваемости ковидом, который фиксируется в Москве уже несколько дней подряд.

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"Во-первых, у нас не всё население имеет иммунитет к коронавирусной инфекции. К тому же последнее время стояла холодная дождливая погода, что способствует тому, что люди находились больше в помещении, то есть в замкнутом пространстве, а это уже способствует реализации механизмов передачи коронавируса", — отмечает эксперт.

По словам Вознесенского, чтобы рост заболеваемости не стал долгосрочной тенденцией, необходимо вакцинироваться и, пока не сформируется иммунитет к ковиду, соблюдать масочный режим и избегать посещения массовых мероприятий. Инфекционист отмечает, что при соблюдении этих рекомендаций в ближайшее время мы увидим нисходящую тенденцию.

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Напомним, сегодня, 11 июня, в России было выявлено 12 505 новых случаев коронавируса, это максимальный показатель с 22 февраля. В Москве — 5853 инфицированных, и это самый высокий показатель с 14 января. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с ковидом.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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