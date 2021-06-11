Инфекционист рассказал, как дождь мог повлиять на рост числа заболевших ковидом в Москве

Врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с Лайфом назвал основные причины роста заболеваемости ковидом, который фиксируется в Москве уже несколько дней подряд.

"Во-первых, у нас не всё население имеет иммунитет к коронавирусной инфекции. К тому же последнее время стояла холодная дождливая погода, что способствует тому, что люди находились больше в помещении, то есть в замкнутом пространстве, а это уже способствует реализации механизмов передачи коронавируса", — отмечает эксперт.

По словам Вознесенского, чтобы рост заболеваемости не стал долгосрочной тенденцией, необходимо вакцинироваться и, пока не сформируется иммунитет к ковиду, соблюдать масочный режим и избегать посещения массовых мероприятий. Инфекционист отмечает, что при соблюдении этих рекомендаций в ближайшее время мы увидим нисходящую тенденцию.