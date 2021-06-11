Актриса Елена Сафонова, сыгравшая в фильме "Зимняя вишня", жива, здорова и, вопреки всем слухам, не была госпитализирована. Об этом Лайфу рассказала директор артистки.

"Откуда эта ложная информация? Она вакцинирована "Спутником", у неё ковида нет, и она вполне нормально себя чувствует", — рассказала она на просьбу Лайфа прокомментировать данные СМИ о том, что Сафонова была госпитализирована в одну из столичных клиник с вирусной пневмонией и что врачи ожидали результатов её теста на коронавирус.