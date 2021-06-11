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"У неё ковида нет": Директор Елены Сафоновой опровергла информацию о госпитализации звезды "Зимней вишни"

Ранее в СМИ просочился слух о том, что известная актриса попала в одну из столичных больниц с пневмонией.

11 июня, 10:34
<p>Фото © ТАСС /  Олег Дьяченко</p>

Фото © ТАСС /  Олег Дьяченко

Актриса Елена Сафонова, сыгравшая в фильме "Зимняя вишня", жива, здорова и, вопреки всем слухам, не была госпитализирована. Об этом Лайфу рассказала директор артистки.

"Откуда эта ложная информация? Она вакцинирована "Спутником", у неё ковида нет, и она вполне нормально себя чувствует", — рассказала она на просьбу Лайфа прокомментировать данные СМИ о том, что Сафонова была госпитализирована в одну из столичных клиник с вирусной пневмонией и что врачи ожидали результатов её теста на коронавирус.

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Ранее информацию о своей госпитализации опроверг художник Александр Шилов. Он уточнил, что узнал о "своей тяжёлой болезни" во время работы в мастерской.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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