Роскомнадзор уличил СМИ-иноагентов в демонстративном нарушении законодательства страны

Радиостанция "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* нарочно не соблюдают законодательство Российской Федерации, демонстративно нарушая требования Роскомнадзора. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в телеграм-канале.

"Голос Америки" и "Радио Свободная Европа" / "Радио Свобода" демонстративно отказываются соблюдать закон [РФ о СМИ-иноагентах] в полном объёме. В частности, "Голос Америки" не учредил российское юрлицо", — говорится в сообщении.

"Радио Свобода" же систематически нарушает требования российского законодательства, отказываясь маркировать размещаемые материалы пометкой о том, что он издан СМИ-иноагентом.