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Роскомнадзор уличил СМИ-иноагентов в демонстративном нарушении законодательства страны

В частности, речь идёт о специальных маркировках издаваемого материала и учреждении юрлица в РФ.

11 июня, 10:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Радиостанция "Голос Америки"* и "Радио Свобода"* нарочно не соблюдают законодательство Российской Федерации, демонстративно нарушая требования Роскомнадзора. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в телеграм-канале.

"Голос Америки" и "Радио Свободная Европа" / "Радио Свобода" демонстративно отказываются соблюдать закон [РФ о СМИ-иноагентах] в полном объёме. В частности, "Голос Америки" не учредил российское юрлицо", — говорится в сообщении.

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"Радио Свобода" же систематически нарушает требования российского законодательства, отказываясь маркировать размещаемые материалы пометкой о том, что он издан СМИ-иноагентом.

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для СМИ за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса в конце апреля текущего года. Нарушение карается штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей. В перечень СМИ-иноагентов уже попали такие издания, как Meduza, VTimes, "Радио Свобода" и ряд других проектов.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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