Стрелявший на Красной площади акционист Крисевич заявил, что это был перформанс против страха
Художника увезли в отделение полиции, с ним всё в порядке — даже не пришлось вызывать скорую.
На месте перформанса работает полиция. Видео © LIFE
Художник Павел Крисевич, устроивший перформанс со стрельбой на Красной площади в Москве, заявил правоохранителям, что это была "акция против страха". Об этом Лайфу рассказал источник.
По его данным, Крисевич два раза выстрелил в воздух из охолощённого оружия, а потом направил себе на висок, сделал вид, что выстрелил, и упал. Художника увезли в отделение полиции, с ним всё в порядке, источник сообщает, что даже скорая не понадобилась. При этом ранее сообщалось, что акция обернулась для Крисевича ожогом лица.
Напомним, что Крисевич известен рядом скандальных перформансов, после которых его отчислили из РУДН. Ранее на Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания. После этого он был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Ему назначили наказание в виде административного ареста на 14 суток. А месяц назад его задержали в Петербурге после выставки картин и составили протокол по статье "Повторная организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Акционист получил десять суток ареста.
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