Стрелявший на Красной площади акционист Крисевич заявил, что это был перформанс против страха

На месте перформанса работает полиция. Видео © LIFE

Художник Павел Крисевич, устроивший перформанс со стрельбой на Красной площади в Москве, заявил правоохранителям, что это была "акция против страха". Об этом Лайфу рассказал источник.

По его данным, Крисевич два раза выстрелил в воздух из охолощённого оружия, а потом направил себе на висок, сделал вид, что выстрелил, и упал. Художника увезли в отделение полиции, с ним всё в порядке, источник сообщает, что даже скорая не понадобилась. При этом ранее сообщалось, что акция обернулась для Крисевича ожогом лица.