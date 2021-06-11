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Стрелявший на Красной площади акционист Крисевич заявил, что это был перформанс против страха

Художника увезли в отделение полиции, с ним всё в порядке — даже не пришлось вызывать скорую.

11 июня, 10:09

На месте перформанса работает полиция. Видео © LIFE

Художник Павел Крисевич, устроивший перформанс со стрельбой на Красной площади в Москве, заявил правоохранителям, что это была "акция против страха". Об этом Лайфу рассказал источник.

По его данным, Крисевич два раза выстрелил в воздух из охолощённого оружия, а потом направил себе на висок, сделал вид, что выстрелил, и упал. Художника увезли в отделение полиции, с ним всё в порядке, источник сообщает, что даже скорая не понадобилась. При этом ранее сообщалось, что акция обернулась для Крисевича ожогом лица.

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Напомним, что Крисевич известен рядом скандальных перформансов, после которых его отчислили из РУДН. Ранее на Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания. После этого он был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Ему назначили наказание в виде административного ареста на 14 суток. А месяц назад его задержали в Петербурге после выставки картин и составили протокол по статье "Повторная организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Акционист получил десять суток ареста.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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