Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Савченко будет выступать за сборную США

Олимпийская чемпионка в парном катании Алёна Савченко заявила, что будет выступать за сборную США. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания Германии, которую 37-летняя спортсменка ранее представляла.

"Меня ожидает новый этап в карьере. Я благодарна обеим ассоциациям за то, что они сделали этот шаг реальностью. Верю, что по-прежнему могу ставить перед собой серьёзные задачи и решать их. С нетерпением жду возможности выступать за США", — заявила Савченко.

С 2015 года фигуристка выступала в паре с французом Брюно Массо. На соревнованиях они представляли Германию. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Савченко и Массо выиграли золотые медали, в том же сезоне они победили на чемпионате мира в Милане.