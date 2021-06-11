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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Савченко будет выступать за сборную США

На Играх 2018 года в Пхёнчхане она принесла золото Германии, победив в паре с Брюно Массо.

11 июня, 09:53
<p>Фото © AP/ TASS</p>

Фото © AP/ TASS

Олимпийская чемпионка в парном катании Алёна Савченко заявила, что будет выступать за сборную США. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания Германии, которую 37-летняя спортсменка ранее представляла.

"Меня ожидает новый этап в карьере. Я благодарна обеим ассоциациям за то, что они сделали этот шаг реальностью. Верю, что по-прежнему могу ставить перед собой серьёзные задачи и решать их. С нетерпением жду возможности выступать за США", — заявила Савченко.

С 2015 года фигуристка выступала в паре с французом Брюно Массо. На соревнованиях они представляли Германию. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Савченко и Массо выиграли золотые медали, в том же сезоне они победили на чемпионате мира в Милане.

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До этого спортсменка в течение 11 сезонов каталась с Робином Шолковы. Вместе они принесли Германии две олимпийские бронзы, пять раз побеждали на чемпионатах мира и четырежды — на европейских первенствах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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