Бывший футболист сборной России Комличенко перешёл из "Динамо" в "Ростов"

Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко продолжит карьеру в "Ростове". Об этом сообщается на сайте донского клуба.

Ростовский клуб арендовал 25-летнего форварда до конца следующего сезона. Договор также предполагает возможность выкупа прав на футболиста.

"Рад присоединиться к "Ростову". Это сильный клуб с хорошей организацией. Будет очень интересный сезон. Мои цели — играть, приносить максимальную пользу команде и добиваться результата. Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров", — заявил Комличенко.