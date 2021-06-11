Бывший футболист сборной России Комличенко перешёл из "Динамо" в "Ростов"
По словам футболиста, он считает наставника своего нового клуба Валерия Карпина одним из лучших тренеров в России.
Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС
Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко продолжит карьеру в "Ростове". Об этом сообщается на сайте донского клуба.
Ростовский клуб арендовал 25-летнего форварда до конца следующего сезона. Договор также предполагает возможность выкупа прав на футболиста.
"Рад присоединиться к "Ростову". Это сильный клуб с хорошей организацией. Будет очень интересный сезон. Мои цели — играть, приносить максимальную пользу команде и добиваться результата. Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров", — заявил Комличенко.
В прошлом сезоне нападающий провёл за "Динамо" 38 матчей и забил восемь голов. В 2019 году он трижды выходил на поле в составе сборной России, отметившись одним забитым мячом. В заявку национальной команды на Евро-2020 Комличенко не попал.
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