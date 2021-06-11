Футболист сборной России Мостовой не сыграет на Евро-2020 из-за коронавируса
Его заменил Роман Евгеньев. В стартовом матче континентального первенства национальная команда 12 июня сыграет с Бельгией.
Фото © Олег Бухарев / ТАСС
Защитник московского "Динамо" Роман Евгеньев заменил хавбека "Зенита" Андрея Мостового в заявке сборной России по футболу на чемпионате Европы. Причина — "неблагоприятный результат ПЦР-тестирования" Мостового. Об этом сообщается в твиттере национальной команды.
"В заявке сборной России на Евро-2020 произошло изменение. В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева", — говорится в сообщении пресс-службы сборной.
⚡️ Евгеньев вместо Мостового— Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2021
В заявке сборной России на ЕВРО-2020 произошло изменение. В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева.
О положительном тесте Мостового на CoViD-19 стало известно накануне. Сообщалось, что результат анализа мог быть ошибочным, так как игрок уже переболел и у него даже выработались антитела. Футболист прилетел в Санкт-Петербург вместе с остальной сборной, но был изолирован.
Напомним, в стартовом матче на чемпионате Европы россияне сыграют с командой Бельгии. Встреча состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
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