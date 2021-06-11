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Российская школьница воссоздала памятник Александру Невскому в игре Minecraft

На такой поступок её вдохновили поездка в Санкт-Петербург и желание поделиться с подростками видами исторических мест.

11 июня, 09:52

Российская школьница воссоздала памятник Александру Невскому в игре Minecraft. Видео © Instagram / skm_rus

Ученица из Кемеровской области решила подготовить необычный сюрприз ко Дню России и воссоздать известный на всю страну памятник Александру Невскому в Санкт-Петербурге на сервере в популярной игре Minecraft. Девушка является активисткой Российского школьного движения (РШД), собрала команду единомышленников и приступила к делу.

"Так как я являюсь игроком сервера "Виртуальная Россия", я решила оставить частичку своих воспоминаний и построить этот памятник на нашем сервере. Строительство исторических пространств школьниками — это уникальная возможность для любого человека совершить виртуальную прогулку во времени и прикоснуться к истории нашей великой страны благодаря современным формам коммуникации", — объяснила девушка.

В преддверии 9 Мая школьники построили в Minecraft копию стелы "Родина-мать зовёт!"

В преддверии 9 Мая школьники построили в Minecraft копию стелы "Родина-мать зовёт!"

Новый сервер игры Minecraft "Yоucrafts. Россия", который создавался более восьми месяцев, был открыт и протестирован 11 декабря 2020 года, в преддверии Дня конституции. Тогда в виртуальную реальность энтузиасты перенесли знаковые достопримечательности страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец земледельцев в Казани, памятник "Оборона Севастополя" и многие другие. Инициаторами идеи стали сами дети — более тысячи активистов.

А ранее Лайф рассказывал, как петербургский театр поставил первый в России Minecraft-спектакль. Перед спектаклем зрители могли увидеть выстроенное игроками виртуальное здание БДТ. Знаменитый синий зрительный зал, парадная лестница — всё в точности повторяло реальные помещения театра.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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