На такой поступок её вдохновили поездка в Санкт-Петербург и желание поделиться с подростками видами исторических мест.

Российская школьница воссоздала памятник Александру Невскому в игре Minecraft. Видео © Instagram / skm_rus

Ученица из Кемеровской области решила подготовить необычный сюрприз ко Дню России и воссоздать известный на всю страну памятник Александру Невскому в Санкт-Петербурге на сервере в популярной игре Minecraft. Девушка является активисткой Российского школьного движения (РШД), собрала команду единомышленников и приступила к делу.

"Так как я являюсь игроком сервера "Виртуальная Россия", я решила оставить частичку своих воспоминаний и построить этот памятник на нашем сервере. Строительство исторических пространств школьниками — это уникальная возможность для любого человека совершить виртуальную прогулку во времени и прикоснуться к истории нашей великой страны благодаря современным формам коммуникации", — объяснила девушка.

Новый сервер игры Minecraft "Yоucrafts. Россия", который создавался более восьми месяцев, был открыт и протестирован 11 декабря 2020 года, в преддверии Дня конституции. Тогда в виртуальную реальность энтузиасты перенесли знаковые достопримечательности страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец земледельцев в Казани, памятник "Оборона Севастополя" и многие другие. Инициаторами идеи стали сами дети — более тысячи активистов.