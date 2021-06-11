НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Структура МВД решила судиться с генералом из-за недоношенной куртки

Сумма иска к обвиняемому составляет 84 тысячи рублей. Защита офицера настаивает на том, что у него была уважительная причина не возвращать форму.

11 июня, 09:49
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда

Центр хозяйственного обеспечения МВД подал иск к бывшему замглавы Следственного департамента министерства генерал-майору Александру Краковскому с требованием возместить стоимость его недоношенной куртки. Об этом сообщили в Тушинском суде Москвы.

"В суде зарегистрировано исковое заявление... к Краковскому Александру Михайловичу о взыскании задолженности за вещевое имущество личного пользования с неистекшим сроком носки", — уточнили в суде.

Сумма иска составляет 84 037 руб. 08 коп. При этом адвокат генерала Николай Ушаков намерен оспаривать данный иск, поскольку у Краковского не было возможности вернуть форменную вещь в связи с арестом.

"Сроки носки не вышли, он должен был её вернуть. Но как бы он её вернул, если его арестовали? Если сейчас дело повернётся в другую сторону, возможно, придётся МВД отзывать свои иски и восстанавливать его на службе", — сказал юрист в беседе с РБК.

Обвиняемых в коррупции генералов МВД освободили из СИЗО по решению суда

Обвиняемых в коррупции генералов МВД освободили из СИЗО по решению суда

Напомним, Бирюкову и следователю МВД РФ по особо важным делам Александру Брянцеву вменяют получение взятки и содействие в переводе из СИЗО под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна, который обвиняется в мошенничестве на 10 миллионов долларов. Фигурантов арестовали 3 апреля 2020 года, а в апреле текущего года СК передал дело в Генпрокуратуру.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Обвиняемых в коррупции генералов МВД освободили из СИЗО по решению суда

вчера в 10:58

Адвокат Хованского сообщила о намерении обжаловать арест блогера

сегодня в 10:58

Семьям с детьми дадут льготы на путешествия по России

сегодня в 08:49

Рубль ответил на повышение ключевой ставки небольшим ростом

сегодня в 10:58

Казахстан идёт тропой Украины: Почему в Астане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде

сегодня в 10:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1