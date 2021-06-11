Структура МВД решила судиться с генералом из-за недоношенной куртки
Сумма иска к обвиняемому составляет 84 тысячи рублей. Защита офицера настаивает на том, что у него была уважительная причина не возвращать форму.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда
Центр хозяйственного обеспечения МВД подал иск к бывшему замглавы Следственного департамента министерства генерал-майору Александру Краковскому с требованием возместить стоимость его недоношенной куртки. Об этом сообщили в Тушинском суде Москвы.
"В суде зарегистрировано исковое заявление... к Краковскому Александру Михайловичу о взыскании задолженности за вещевое имущество личного пользования с неистекшим сроком носки", — уточнили в суде.
Сумма иска составляет 84 037 руб. 08 коп. При этом адвокат генерала Николай Ушаков намерен оспаривать данный иск, поскольку у Краковского не было возможности вернуть форменную вещь в связи с арестом.
"Сроки носки не вышли, он должен был её вернуть. Но как бы он её вернул, если его арестовали? Если сейчас дело повернётся в другую сторону, возможно, придётся МВД отзывать свои иски и восстанавливать его на службе", — сказал юрист в беседе с РБК.
Напомним, Бирюкову и следователю МВД РФ по особо важным делам Александру Брянцеву вменяют получение взятки и содействие в переводе из СИЗО под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна, который обвиняется в мошенничестве на 10 миллионов долларов. Фигурантов арестовали 3 апреля 2020 года, а в апреле текущего года СК передал дело в Генпрокуратуру.
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