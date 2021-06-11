Лондон не нашёл доказательств причастности РФ к посадке самолёта Ryanаir в Минске

Лондон не нашёл свидетельств того, что Россия могла быть причастна к посадке самолёта авиакомпании Ryanair с Романом Протасевичем на борту в аэропорту Минска. Об этом заявил глава МИД Соединённого королевства Доминик Рааб. При этом ранее он не исключал, что инцидент мог произойти "без хотя бы молчаливого согласия властей в Москве".

"У нас нет каких-либо дополнительных указаний на причастность России к вынужденной посадке гражданского самолёта в Белоруссии", — цитирует Рааба Reuters.

Напомним, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан вместе с россиянкой Софией Сапегой.