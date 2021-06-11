Лондон не нашёл доказательств причастности РФ к посадке самолёта Ryanаir в Минске
А вот Европарламент призвал рассмотреть "роль Москвы" в инциденте, который произошёл 23 мая.
Фото © ТАСС / Christophe Gateau/dpa
Лондон не нашёл свидетельств того, что Россия могла быть причастна к посадке самолёта авиакомпании Ryanair с Романом Протасевичем на борту в аэропорту Минска. Об этом заявил глава МИД Соединённого королевства Доминик Рааб. При этом ранее он не исключал, что инцидент мог произойти "без хотя бы молчаливого согласия властей в Москве".
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"У нас нет каких-либо дополнительных указаний на причастность России к вынужденной посадке гражданского самолёта в Белоруссии", — цитирует Рааба Reuters.
Напомним, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан вместе с россиянкой Софией Сапегой.
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В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать: на сегодняшний день европейское авиасообщение с республикой почти парализовано. Позже Европарламент также призвал рассмотреть "роль России" в инциденте с бортом Ryanair. Кроме того, о возможной причастности Москвы заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, но его высмеяли за эти слова.
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