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Лондон не нашёл доказательств причастности РФ к посадке самолёта Ryanаir в Минске

А вот Европарламент призвал рассмотреть "роль Москвы" в инциденте, который произошёл 23 мая.

11 июня, 09:45
<p>Фото © ТАСС / Christophe Gateau/dpa</p>

Фото © ТАСС / Christophe Gateau/dpa

Лондон не нашёл свидетельств того, что Россия могла быть причастна к посадке самолёта авиакомпании Ryanair с Романом Протасевичем на борту в аэропорту Минска. Об этом заявил глава МИД Соединённого королевства Доминик Рааб. При этом ранее он не исключал, что инцидент мог произойти "без хотя бы молчаливого согласия властей в Москве".

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"У нас нет каких-либо дополнительных указаний на причастность России к вынужденной посадке гражданского самолёта в Белоруссии", — цитирует Рааба Reuters.

Напомним, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан вместе с россиянкой Софией Сапегой.

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В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать: на сегодняшний день европейское авиасообщение с республикой почти парализовано. Позже Европарламент также призвал рассмотреть "роль России" в инциденте с бортом Ryanair. Кроме того, о возможной причастности Москвы заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, но его высмеяли за эти слова.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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