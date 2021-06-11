НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Совфеде отреагировали на слова польского политика о причинах ненависти к России

Если взаимоотношения между Россией и США улучшатся, то будет налажен контакт с Европой, считает собеседник Лайфа.

11 июня, 09:34
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Причины русофобии на Польше следует искать в 90-х, когда после распада Варшавского договора поляки искали следующую страну, к которой "можно было бы прислониться и развиваться под тенью сильного патрона". И эту роль сыграли США, а Варшава переняла у них позицию по отношению к РФ. Так первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова профессора Варшавского университета Витольда Модзелевского о русофобии у ряда польских политиков.

В беседе с Лайфом сенатор вспомнил, что у России с Польшей были разные отношения. Во время Великой Отечественной войны, к примеру, они улучшились. Однако, по оценке Джабарова, Варшава просто не может существовать самостоятельно. Сейчас в мире всего несколько стран: это США, Россия, Китай и, возможно, Индия.

В Польше призвали перейти с Россией на язык войны

В Польше призвали перейти с Россией на язык войны

"Все остальные страны на самом деле немного зависимы. И польский эксперт совершенно прав. Конечно, если наши отношения с США улучшатся, поменяется и отношение с Европой. Поэтому надо смотреть, чтобы отношения между двумя странами (США и РФ. — Прим. Лайфа.) двигались по восходящей, а не падали постоянно на дно", — заявил член Совфеда.

Собеседник Лайфа подчеркнул, что к любой стране надо относиться уважительно, не допускать откровенную враждебность и отвечать достойно. Россия готова к сотрудничеству и никакой ненависти и предвзятости к полякам не испытывает, добавил Джабаров.

В Польше назвали "Северный поток – 2" "газовой бомбой в фундаменте европейской интеграции"

В Польше назвали "Северный поток – 2" "газовой бомбой в фундаменте европейской интеграции"

Ранее в совете при президенте Польши объяснили причины ненависти польских политиков к России. Эксперт допустил, что польская русофобия потеряет всякий смысл и исчезнет, если США пойдут на сближение с Россией.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Встали на сторону здравого смысла": В Совфеде оценили поддержку Германии по вопросу транзита газа через Украину

8 июня, 15:02

В совете при президенте Польши назвали причины ненависти к России

сегодня в 01:14

Казахстан идёт тропой Украины: Почему в Астане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде

сегодня в 10:56

МХАТу предрекли проблемы из-за дорогих билетов на спектакль с Бузовой

сегодня в 11:00

Рубль ответил на повышение ключевой ставки небольшим ростом

сегодня в 10:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1