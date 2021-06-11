В Совфеде отреагировали на слова польского политика о причинах ненависти к России

Причины русофобии на Польше следует искать в 90-х, когда после распада Варшавского договора поляки искали следующую страну, к которой "можно было бы прислониться и развиваться под тенью сильного патрона". И эту роль сыграли США, а Варшава переняла у них позицию по отношению к РФ. Так первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова профессора Варшавского университета Витольда Модзелевского о русофобии у ряда польских политиков.

В беседе с Лайфом сенатор вспомнил, что у России с Польшей были разные отношения. Во время Великой Отечественной войны, к примеру, они улучшились. Однако, по оценке Джабарова, Варшава просто не может существовать самостоятельно. Сейчас в мире всего несколько стран: это США, Россия, Китай и, возможно, Индия.

"Все остальные страны на самом деле немного зависимы. И польский эксперт совершенно прав. Конечно, если наши отношения с США улучшатся, поменяется и отношение с Европой. Поэтому надо смотреть, чтобы отношения между двумя странами (США и РФ. — Прим. Лайфа.) двигались по восходящей, а не падали постоянно на дно", — заявил член Совфеда.

Собеседник Лайфа подчеркнул, что к любой стране надо относиться уважительно, не допускать откровенную враждебность и отвечать достойно. Россия готова к сотрудничеству и никакой ненависти и предвзятости к полякам не испытывает, добавил Джабаров.