Скоростной режим на трассе от Москвы до Санкт-Петербурга повысили до 130 км/ч
Сейчас на этом отрезке, который пролегает по территориям Московской и Тверской областей, можно двигаться не быстрее 110 км/ч.
Фото © Зотов Алексей
С 11 июня скоростной режим на участке трассы М11 (с 59-го по 149-й километр), которая соединяет Москву и Санкт-Петербург, будет повышен до 130 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Автодор".
В данный момент на этом отрезке дороги нельзя двигаться быстрее 110 километров в час. Также сообщается, что аналогичное повышение будет до конца июня проведено на участке с 546-го по 680-й километр в Новгородской, Ленинградской областях и Петербурге. Таким образом, общая протяжённость участков магистрали, по которым можно ехать со скоростью 130 километров в час, составит 571 километр.
Ранее сообщалось, что трасса М11 станет первой, на которой будет запущено беспилотное движение. В тестовом режиме дорога будет доступна пока только для грузовиков. Отмечается, что использование беспилотников позволит на 25% увеличить скорость доставки и более чем на 10% снизит себестоимость перевозок.
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