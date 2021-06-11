Скоростной режим на трассе от Москвы до Санкт-Петербурга повысили до 130 км/ч

С 11 июня скоростной режим на участке трассы М11 (с 59-го по 149-й километр), которая соединяет Москву и Санкт-Петербург, будет повышен до 130 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

В данный момент на этом отрезке дороги нельзя двигаться быстрее 110 километров в час. Также сообщается, что аналогичное повышение будет до конца июня проведено на участке с 546-го по 680-й километр в Новгородской, Ленинградской областях и Петербурге. Таким образом, общая протяжённость участков магистрали, по которым можно ехать со скоростью 130 километров в час, составит 571 километр.