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Проследил и напал: Электросамокатчик избил и ограбил мужчину в подъезде дома в Екатеринбурге

Злоумышленник приметил жертву с телефоном на улице и пытался вывести на конфликт, но тот не повёлся.

11 июня, 08:52

Мужчина на электросамокате ограбил прохожего в Екатеринбурге. Видео © Соцсети

В Екатеринбурге поймали "модного грабителя", который избил и отобрал телефон у мужчины в подъезде. Перед нападением злоумышленник преследовал потерпевшего на электросамокате. Инцидент произошёл 2 июня, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу.

"Потерпевший пояснил, что ранее нападавший дважды пытался спровоцировать конфликт на улице. Затем налётчик зашёл вместе с заявителем в подъезд, где начал его избивать. Отобрав у жертвы телефон, нападавший скрылся", — уточнили в управлении.

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Нападавшим оказался 28-летний житель Курганской области с судимостями за наркотики, вандализм и кражу. Его уже задержали. Он рассказал, что уже успел продать смартфон приятелю.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина избил молодого человека, приняв его за закладчика наркотиков и решив отобрать запрещённые вещества. По словам пострадавшего, от полученных травм у него была лихорадка, развились нагноения и воспалились лимфоузлы.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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