Мужчина на электросамокате ограбил прохожего в Екатеринбурге. Видео © Соцсети

В Екатеринбурге поймали "модного грабителя", который избил и отобрал телефон у мужчины в подъезде. Перед нападением злоумышленник преследовал потерпевшего на электросамокате. Инцидент произошёл 2 июня, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу.

"Потерпевший пояснил, что ранее нападавший дважды пытался спровоцировать конфликт на улице. Затем налётчик зашёл вместе с заявителем в подъезд, где начал его избивать. Отобрав у жертвы телефон, нападавший скрылся", — уточнили в управлении.

Нападавшим оказался 28-летний житель Курганской области с судимостями за наркотики, вандализм и кражу. Его уже задержали. Он рассказал, что уже успел продать смартфон приятелю.