Проследил и напал: Электросамокатчик избил и ограбил мужчину в подъезде дома в Екатеринбурге
Злоумышленник приметил жертву с телефоном на улице и пытался вывести на конфликт, но тот не повёлся.
Мужчина на электросамокате ограбил прохожего в Екатеринбурге. Видео © Соцсети
В Екатеринбурге поймали "модного грабителя", который избил и отобрал телефон у мужчины в подъезде. Перед нападением злоумышленник преследовал потерпевшего на электросамокате. Инцидент произошёл 2 июня, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу.
"Потерпевший пояснил, что ранее нападавший дважды пытался спровоцировать конфликт на улице. Затем налётчик зашёл вместе с заявителем в подъезд, где начал его избивать. Отобрав у жертвы телефон, нападавший скрылся", — уточнили в управлении.
"Мне 17 лет, ты на меня руку поднял!": В Омске трое пьяных братьев ногами жестоко избили мужчину за замечание
Нападавшим оказался 28-летний житель Курганской области с судимостями за наркотики, вандализм и кражу. Его уже задержали. Он рассказал, что уже успел продать смартфон приятелю.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина избил молодого человека, приняв его за закладчика наркотиков и решив отобрать запрещённые вещества. По словам пострадавшего, от полученных травм у него была лихорадка, развились нагноения и воспалились лимфоузлы.
Комментариев: 0