Семьям с детьми дадут льготы на путешествия по России
Спецтарифы будут действовать в любом направлении и на поезда дальнего следования всех категорий.
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Российские семьи с детьми смогут купить билеты на поезда дальнего следования со скидкой. Льготы предоставит правительство, на эти цели в 2021 году выделят более 1,3 млрд рублей, соответствующее постановление уже подписал премьер Михаил Мишустин.
"Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство", — говорится в сообщении.
Спецтарифы будут действовать в любом направлении как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры, поездки можно будет совершать в купе поездов дальнего следования всех категорий. Купить билеты со скидкой смогут семьи как с одним ребёнком, так и с несколькими детьми.
Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле – как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.
А ранее в России предложили расширить льготы на проезд к месту отдыха для дальневосточных семей. Так, предоставлять бесплатный проезд будут в случаях, когда работник, имеющий такое право, не выезжает сам, но отправляет отдыхать несовершеннолетних детей. С инициативой к вице-премьеру Юрию Трутневу и губернаторам дальневосточных регионов обратилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
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