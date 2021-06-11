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Семьям с детьми дадут льготы на путешествия по России

Спецтарифы будут действовать в любом направлении и на поезда дальнего следования всех категорий.

11 июня, 08:49
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Российские семьи с детьми смогут купить билеты на поезда дальнего следования со скидкой. Льготы предоставит правительство, на эти цели в 2021 году выделят более 1,3 млрд рублей, соответствующее постановление уже подписал премьер Михаил Мишустин.

"Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство", — говорится в сообщении.

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Спецтарифы будут действовать в любом направлении как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры, поездки можно будет совершать в купе поездов дальнего следования всех категорий. Купить билеты со скидкой смогут семьи как с одним ребёнком, так и с несколькими детьми.

Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле – как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

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А ранее в России предложили расширить льготы на проезд к месту отдыха для дальневосточных семей. Так, предоставлять бесплатный проезд будут в случаях, когда работник, имеющий такое право, не выезжает сам, но отправляет отдыхать несовершеннолетних детей. С инициативой к вице-премьеру Юрию Трутневу и губернаторам дальневосточных регионов обратилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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