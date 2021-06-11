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В Подмосковье заложили первый камень на месте строительства областной детской больницы

Центр будет состоять из 28 отделений и сможет предоставлять в год помощь 14,5 тысячи пациентам.

11 июня, 09:02
<p>Фото © <a href="http://inbalashikha.ru/novosti/zdorove/stroitelstvo-oblastnoy-detskoy-bolnicy-nachalos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">inbalashikha.ru</a></p>

Фото © inbalashikha.ru

Первый камень в основание Московской областной детской больницы, которая будет возведена в Красногорске, заложили вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова с главой Подмосковья Андреем Воробьёвым и известным врачом Леонидом Рошалем. Об этом сообщает телеканал "360".

В этом центре откроют отделения реанимации, нейрохирургии, интенсивной терапии и травматологии, а также инфекционное, неврологическое, кардиологическое, офтальмологическое отделения и не только. Рошаль отметил, что постройка этого восьмиэтажного центра — крайне важное для всего Подмосковья событие.

"Мы 50 лет ждали этого момента — сколько было разговоров, но все они на пустом месте. Сегодня действительно в Московской области праздник. Я хочу поблагодарить правительство, Татьяну Алексеевну и прежде всего губернатора за то, что наконец это будет", — сказал он.

Голикова в свою очередь отметила, что эта больница сыграет огромную роль в будущем. По её словам, медучреждение будет состоять из 28 отделений и сможет предоставлять в год помощь 14,5 тысячи пациентам. Окончание строительства и начало эксплуатация объекта ожидается в четвёртом квартале 2024 года.

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Ранее стало известно, что в Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с коронавирусом.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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