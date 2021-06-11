В Бурятии из-за роста заболеваемости ковидом закрываются фуд-корты и кинотеатры

Власти Бурятии приняли решение ужесточить действующие в регионе ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости ковидом. Об этом сообщается на официальном портале администрации республики.

Отмечается, что с начала июля в регионе будут закрыты театры и кинотеатры, в торговых центрах прекратят работу детские зоны и фуд-корты, за исключением обслуживания навынос, а в МФЦ и загсах прекратится очный приём граждан.

"На сегодняшний день у 81% пациентов, получающих лечение в стационарах республики, диагностирована тяжёлая форма заболевания — пневмония. Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет", — отметили в администрации.