В Бурятии из-за роста заболеваемости ковидом закрываются фуд-корты и кинотеатры
На сегодняшний день у более 80% заболевших в регионе диагностирована тяжёлая форма коронавирусной инфекции.
Фото © ТАСС / Ермохин Сергей
Власти Бурятии приняли решение ужесточить действующие в регионе ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости ковидом. Об этом сообщается на официальном портале администрации республики.
Отмечается, что с начала июля в регионе будут закрыты театры и кинотеатры, в торговых центрах прекратят работу детские зоны и фуд-корты, за исключением обслуживания навынос, а в МФЦ и загсах прекратится очный приём граждан.
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"На сегодняшний день у 81% пациентов, получающих лечение в стационарах республики, диагностирована тяжёлая форма заболевания — пневмония. Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет", — отметили в администрации.
Стоит отметить, что ухудшение эпидемиологической обстановки наблюдается не только в Бурятии. Так, например, в Москве сегодня выявили свыше 5800 случаев коронавируса. В последний раз аналогичные показатели были зафиксированы в столице в середине января.
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