НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Бурятии из-за роста заболеваемости ковидом закрываются фуд-корты и кинотеатры

На сегодняшний день у более 80% заболевших в регионе диагностирована тяжёлая форма коронавирусной инфекции.

11 июня, 08:54
<p>Фото © ТАСС / Ермохин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Ермохин Сергей

Власти Бурятии приняли решение ужесточить действующие в регионе ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости ковидом. Об этом сообщается на официальном портале администрации республики.

Отмечается, что с начала июля в регионе будут закрыты театры и кинотеатры, в торговых центрах прекратят работу детские зоны и фуд-корты, за исключением обслуживания навынос, а в МФЦ и загсах прекратится очный приём граждан.

Антиковидные ограничения возвращаются: Петербург с 12 июня запрещает массовые мероприятия численностью более 3 тысяч человек

Антиковидные ограничения возвращаются: Петербург с 12 июня запрещает массовые мероприятия численностью более 3 тысяч человек

"На сегодняшний день у 81% пациентов, получающих лечение в стационарах республики, диагностирована тяжёлая форма заболевания — пневмония. Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет", — отметили в администрации.

Стоит отметить, что ухудшение эпидемиологической обстановки наблюдается не только в Бурятии. Так, например, в Москве сегодня выявили свыше 5800 случаев коронавируса. В последний раз аналогичные показатели были зафиксированы в столице в середине января.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Четверо работников пострадали при взрыве на угольном разрезе в Бурятии

9 июня, 10:10

Учёные "взвесили" весь коронавирус на планете

сегодня в 08:37

Скоростной режим на трассе от Москвы до Санкт-Петербурга повысили до 130 км/ч

сегодня в 09:07

Два — в воздух, третий — в голову : Акционист Крисевич устроил перформанс со стрельбой на Красной площади

сегодня в 09:36

В Совфеде отреагировали на слова польского политика о причинах ненависти к России

сегодня в 09:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1