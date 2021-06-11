Сатановский объяснил, как Москва одним изящным движением сильно усложнила жизнь разведке США
Теперь они не смогут злоупотреблять дипломатическими полномочиями и им придётся декларировать все свои поездки по РФ.
Фото © Шарифулин Валерий
Отмена Москвой меморандума об "открытой суше" не только здорово усложнила жизнь американским разведчикам, но и повергла в шок всех критиков внешнеполитического курса России. Почему это так, объяснил политолог Евгений Сатановский в беседе с РИА ФАН.
Политолог объяснил, что отмена меморандума в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, а также сразу после выхода из Договора об "открытом небе" просто-напросто обезоружит разведку США. Теперь они не смогут злоупотреблять дипломатическими полномочиями и им придётся декларировать все свои поездки и передвижения. По мнению Сатановского, реакция критиков с антироссийскими настроениями также логична и легко объяснима.
"Понять их можно: обидятся кураторы и спонсоры, грантов не будет. Уйдёт привычная халява, ставшая для многих рутиной. Не позовут на очередной семинар, конференцию, стажировку. Не будет грантов, презентаций книг и докладов, приёмов и светских раутов. И вообще, много чего не будет", — заключил Сатановский.
Напомним, что ранее Россия прекратила действие меморандума с США об "открытой суше". Соглашение было подписано 17 июня 1992 года и регулировало передвижения дипломатов двух стран.
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