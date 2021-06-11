Два — в воздух, третий — в голову : Акционист Крисевич устроил перформанс со стрельбой на Красной площади
Художник стрелял в себя охолощённым пистолетом Макарова. Акция обернулась для него задержанием и ожогами лица.
Акционист Крисевич устроил перформанс со стрельбой на Красной площади.
Видео © Readovka
Художник Павел Крисевич устроил акцию, изобразив "самоубийство" на Красной площади в Москве. Видео с места опубликовало издание Readovka. В ходе перформанса он дважды предупредительно выстрелил в воздух, предположительно, холостыми патронами, а затем направил оружие на себя. Таким образом акционист выразил протест против ущемления свободы выражения.
Судя по кадрам, снятым сразу после инцидента, Крисевич не пострадал. Его скрутили правоохранители и, по предварительным данным, уже доставили в ОВД "Китай-город".
По уточнённым данным, акция обернулась для художника ожогом лица.
Напомним, что Крисевич известен рядом скандальных перформансов, после которых его из Российского университета дружбы народов (РУДН) отчислили. Ранее на Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания. После этого он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"). Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток. А месяц назад его задержали в Петербурге после выставки картин и составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторная организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Акционист получил 10 суток ареста.
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