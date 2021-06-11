НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Два — в воздух, третий — в голову : Акционист Крисевич устроил перформанс со стрельбой на Красной площади

Художник стрелял в себя охолощённым пистолетом Макарова. Акция обернулась для него задержанием и ожогами лица.

11 июня, 09:36

Акционист Крисевич устроил перформанс со стрельбой на Красной площади.

Видео © Readovka

Художник Павел Крисевич устроил акцию, изобразив "самоубийство" на Красной площади в Москве. Видео с места опубликовало издание Readovka. В ходе перформанса он дважды предупредительно выстрелил в воздух, предположительно, холостыми патронами, а затем направил оружие на себя. Таким образом акционист выразил протест против ущемления свободы выражения.

Судя по кадрам, снятым сразу после инцидента, Крисевич не пострадал. Его скрутили правоохранители и, по предварительным данным, уже доставили в ОВД "Китай-город".

По уточнённым данным, акция обернулась для художника ожогом лица.

Порнополитика Павленского. Как русский художник в Париже свободу искал, а находил тюрьму

Порнополитика Павленского. Как русский художник в Париже свободу искал, а находил тюрьму

Напомним, что Крисевич известен рядом скандальных перформансов, после которых его из Российского университета дружбы народов (РУДН) отчислили. Ранее на Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания. После этого он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"). Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток. А месяц назад его задержали в Петербурге после выставки картин и составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторная организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Акционист получил 10 суток ареста.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Стрелявший на Красной площади акционист Крисевич заявил, что это был перформанс против страха

сегодня в 10:09

Суд в Москве оштрафовал уехавшего на Украину Гудкова за участие в несогласованной акции

7 июня, 13:12

"Растяжки" против квадроциклов: В Подмосковье мужчине едва не отрезало голову натянутой проволокой в лесу

сегодня в 10:11

"Пиво за каждый гол Бельгии": Во Львове готовятся болеть против России

сегодня в 11:01

Чемпионат конфликтов: Как самый долгожданный Евро в истории погряз в болоте скандалов

сегодня в 11:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1