"Он в столб врезался": Lamborghini блогера Макса Кинга сбил человека в Москве, но водитель всё отрицает
По словам мужчины, пешеход сам виноват в случившемся. При этом внешний вид иномарки расходится с объяснениями.
Блогер Макс Кинг. Фото © 100biografiy.ru
В Москве Lamborghini известного российского блогера Макса Кинга (Максима Кошелева) сбил человека. При этом самого парня в момент ДТП за рулём не было, пишет Mash.
Lamborghini блогера Макса Кинга сбил человека в Москве, но водитель всё отрицает. Видео © Mash
Дорожный инцидент случился несколько дней назад возле одного из полицейских пунктов. Оттуда выяснить, что произошло, вышел местный участковый. Из дорогого спорткара же вышел некий Илья Марченко. Молодой человек пообещал оказать помощь пострадавшему и повёз его в больницу. У Ильи при себе не оказалось водительских прав, но он набрал некий номер, передал трубку правоохранителю, и парня отпустили. Марченко уверяет, что никакого ДТП не было, а помочь пешеходу он решил из добрых побуждений.
"Не было никакого наезда. Шёл человек, врезался — и я, собственно, помог ему доехать. Он в столб врезался, в наушниках шёл, может быть, музыкой заслушался. Человеку плохо стало, он из другой страны, остался без работы. [Я] захотел помочь человеку", — рассказал Илья.
Несмотря на слова молодого человека, на лобовом стекле "ламборгини" остался след от удара. Предположительно, оставить его могла голова пострадавшего, которому в больнице диагностировали сотрясение мозга и травму коленной чашечки. Илья добавил, что уже помог деньгами пешеходу, который якобы не поделил тротуар со столбом.
Стоит отметить, что сам Макс Кинг является близким приятелем другого небезызвестного блогера — Эдварда Била, который днём 1 апреля вылетел на встречку на "ауди" и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто. Она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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