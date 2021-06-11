В Москве Lamborghini известного российского блогера Макса Кинга (Максима Кошелева) сбил человека. При этом самого парня в момент ДТП за рулём не было, пишет Mash.

Lamborghini блогера Макса Кинга сбил человека в Москве, но водитель всё отрицает. Видео © Mash

Дорожный инцидент случился несколько дней назад возле одного из полицейских пунктов. Оттуда выяснить, что произошло, вышел местный участковый. Из дорогого спорткара же вышел некий Илья Марченко. Молодой человек пообещал оказать помощь пострадавшему и повёз его в больницу. У Ильи при себе не оказалось водительских прав, но он набрал некий номер, передал трубку правоохранителю, и парня отпустили. Марченко уверяет, что никакого ДТП не было, а помочь пешеходу он решил из добрых побуждений.

"Не было никакого наезда. Шёл человек, врезался — и я, собственно, помог ему доехать. Он в столб врезался, в наушниках шёл, может быть, музыкой заслушался. Человеку плохо стало, он из другой страны, остался без работы. [Я] захотел помочь человеку", — рассказал Илья.