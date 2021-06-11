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"Растяжки" против квадроциклов: В Подмосковье мужчине едва не отрезало голову натянутой проволокой в лесу

По одной из версий, таким жестоким способом местные жители решили бороться с "покатушками" на транспорте, который разбивает дорогу и является источником шума.

11 июня, 10:11

Фото из поста в группе "Раменское" / "ВКонтакте"

Неизвестные развесили растяжки из металлических лесок и проволок в Раменском районе Подмосковья. Об инциденте стало известно в соцсетях из поста женщины, чьи родственники пострадали, попав в жуткую "ловушку". По её словам, взрослый мужчина с детьми катался на квадроцикле в лесополосе вдоль реки Гогежа, поездка закончилась разорванной челюстью и выбитыми зубами.

Фото из поста в группе "Раменское" / "ВКонтакте"

Фото из поста в группе "Раменское" / "ВКонтакте"

"Хорошо, что дети ехали вторыми! Удар пришёлся на взрослого человека, металлическая леска разрезала лицо, попутно вырвав пять зубов, квадроцикл тоже повреждён неслабо. Заявление в полицию написали, но с трудом верится, что найдут этого морального урода", написала в соцсети "ВКонтакте" пользовательница Tatyana Yuiryevna.

Фото из поста в группе "Раменское" / "ВКонтакте"

Фото из поста в группе "Раменское" / "ВКонтакте"

Женщина рассказала, что в тот же день родственники пострадавшего мужчины вернулись в лес и сняли пять таких же растяжек. В комментариях под постом пользователи предположили, что местных жителей, возможно, "достал шум от покатушек на квароциклах, вот и решают вопрос как умеют". Более того, среди пользователей Сети нашлись жители коттеджных посёлков, которые заявили, что одобряют такой зверский способ борьбы с этим видом транспорта.

"Да так автору и надо. Достали со своими квадриками. С чего-то решили, что дорожки в лесу специально для них сделаны и можно на них грязь месить", — написал пользователь Zn Art.

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Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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