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В Facebook, Google и YouTube отказались удалить почти 9 тысяч запрещённых в РФ материалов

В общей сложности на сегодняшний день Facebook и Instagram влетели на 47 млн рублей штрафа, Google пока оштрафован в РФ на 15,2 млн рублей.

11 июня, 10:31
<p>Фото © ТАСС / Флегонтова Татьяна</p>

Фото © ТАСС / Флегонтова Татьяна

Роскомнадзор отчитался о проделанной работе в плане проверки соблюдения интернет-ресурсами США российского законодательства и об удалении ими запрещённого контента. В пресс-службе ведомства сообщили, что с 2015 года Facebook, Google и YouTube не удалили 8,9 тысячи таких материалов.

Так, на 47 млн рублей штрафа влетели Facebook и Instagram. Такая сумма обусловлена нежеланием платформ локализовать базы данных российских пользователей (4 млн рублей). Также ресурс с 2015-го не удалил более 3,7 тысячи запрещённых материалов (43 млн рублей). В отношении компаний было составлено 13 протоколов, они все рассмотрены судом.

Чуть проще отделался Twitter — его штраф составил всего 27,9 миллиона рублей. Платформе были предъявлены те же обвинения, что Facebook и Instagram.

"Обработка персональных данных не локализована. Составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. На сегодняшний день судами рассмотрены все протоколы, общая сумма штрафов за неудаление запрещённой информации составляет 27,9 млн рублей. За несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных — 4 млн рублей", — говорится в сообщении.

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Google и YouTube также обвиняются в неудалении контента. Там с 2015 года не удалено более 5,2 тысячи запрещённых материалов. Ещё одной претензией к сервисам является жёсткая цензура российских СМИ, таких как Russia Today, "Россия 24", НТВ, ТВЦ, "ВЗГЛЯД", "Царьград", РИА "ФАН" и другие. Помимо того, ограничения были наложены на документальный фильмы "Беслан. Фильм Александра Рогаткина", "Ржев. 500 дней в огне", "Крым. Путь на Родину", на интервью российского вирусолога Дмитрия Львова, посвящённое проблемам CoViD-19, и на видеоролики с Государственным гимном России. Google пока оштрафован в РФ на 15,2 млн руб.

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Ранее в Роскомнадзоре оценили вероятность радикальных мер против Google. По мнению главы ведомства, сейчас руководство компании интересуется у местных менеджеров: "Почему нас штрафуют?".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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