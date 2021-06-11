ЦБ заявил о большой вероятности повышения ключевой ставки в июле

Центробанк может в июле ещё раз повысить ключевую ставку. Об этом на пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается повышения ставки в июле — да, с большой вероятностью, но, конечно, исключать паузу тоже нельзя, потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться разного рода непредвиденные обстоятельства, могут быть такого рода обстоятельства, которые потребуют взятия паузы", — сообщила глава регулятора.