ЦБ заявил о большой вероятности повышения ключевой ставки в июле
Глава регулятора допустила, что этого может и не случиться в связи с непредвиденными обстоятельствами.
Фото © ТАСС / Зотов Алексей
Центробанк может в июле ещё раз повысить ключевую ставку. Об этом на пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается повышения ставки в июле — да, с большой вероятностью, но, конечно, исключать паузу тоже нельзя, потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться разного рода непредвиденные обстоятельства, могут быть такого рода обстоятельства, которые потребуют взятия паузы", — сообщила глава регулятора.
Напомним, с лета прошлого года ключевая ставка держалась на уровне 4,25%. В марте 2021 года Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ставку — до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. 11 июня Центробанк в третий раз подряд повысил ключевую ставку. В ЦБ отметили, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, а инфляция складывается выше прогноза.
Лента новостей
"Всем достанется": Набиуллина надела на брифинг брошку с леопардом, и в аксессуаре тут же увидели тайный смысл
сегодня в 13:07
На акциониста Крисевича возбудили дело после перформанса с "самоубийством" на Красной площади
сегодня в 13:01
Силовики нагрянули с обысками в скандальную московскую клинику "Медицина 24/7"
сегодня в 12:58
Комментариев: 0