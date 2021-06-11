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ЦБ заявил о большой вероятности повышения ключевой ставки в июле

Глава регулятора допустила, что этого может и не случиться в связи с непредвиденными обстоятельствами.

11 июня, 13:11

Фото © ТАСС / Зотов Алексей

Центробанк может в июле ещё раз повысить ключевую ставку. Об этом на пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается повышения ставки в июле — да, с большой вероятностью, но, конечно, исключать паузу тоже нельзя, потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться разного рода непредвиденные обстоятельства, могут быть такого рода обстоятельства, которые потребуют взятия паузы", — сообщила глава регулятора.

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Напомним, с лета прошлого года ключевая ставка держалась на уровне 4,25%. В марте 2021 года Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ставку — до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. 11 июня Центробанк в третий раз подряд повысил ключевую ставку. В ЦБ отметили, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, а инфляция складывается выше прогноза.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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