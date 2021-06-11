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Рубль ответил на повышение ключевой ставки небольшим ростом

Регулятор прогнозирует дальнейший рост кредитно-депозитных ставок и повышение привлекательности банковских депозитов, что в дальнейшем обеспечит сбалансированный рост кредитования.

11 июня, 10:58

Фото © Агентство "Москва"

Курс рубля на Московской бирже отреагировал небольшим ростом на решение Центробанка повысить ключевую ставку до 5,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

До 5,5% годовых: ЦБ снова повысил ключевую ставку

До 5,5% годовых: ЦБ снова повысил ключевую ставку

Если до публикации решения регулятора курс доллара составлял 71,68 руб. (–0,13%), а курс евро — 87,1425 руб. (–0,21%), то вскоре после повышения ключевой ставки доллар снизился до 71,55 руб. (–0,31%), а евро — до 87 руб. (–0,38%).

Напомним, что в пятницу Центробанк повысил ключевую ставку уже в третий раз с начала года. В марте 2021-го регулятор впервые с декабря 2018 года повысил ставку — до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. На этом фоне рубль начал укрепляться.

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Ключевой разворот: как повышение ставки скажется на курсе рубля, процентах по вкладам и кредитам

Дальнейшие решения по ключевой ставке, как отмечает регулятор, будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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