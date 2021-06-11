Рубль ответил на повышение ключевой ставки небольшим ростом

Дальнейший рост кредитных и депозитных ставок, по прогнозу регулятора, повысит привлекательность вкладов и поможет сбалансировать кредитование.

Курс рубля на Московской бирже отреагировал небольшим ростом на решение Центробанка повысить ключевую ставку до 5,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Если до публикации решения регулятора курс доллара составлял 71,68 руб. (–0,13%), а курс евро — 87,1425 руб. (–0,21%), то вскоре после повышения ключевой ставки доллар снизился до 71,55 руб. (–0,31%), а евро — до 87 руб. (–0,38%).