Рубль ответил на повышение ключевой ставки небольшим ростом
Дальнейший рост кредитных и депозитных ставок, по прогнозу регулятора, повысит привлекательность вкладов и поможет сбалансировать кредитование.
Курс рубля на Московской бирже отреагировал небольшим ростом на решение Центробанка повысить ключевую ставку до 5,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Если до публикации решения регулятора курс доллара составлял 71,68 руб. (–0,13%), а курс евро — 87,1425 руб. (–0,21%), то вскоре после повышения ключевой ставки доллар снизился до 71,55 руб. (–0,31%), а евро — до 87 руб. (–0,38%).
Напомним, что в пятницу Центробанк повысил ключевую ставку уже в третий раз с начала года. В марте 2021-го регулятор впервые с декабря 2018 года повысил ставку — до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. На этом фоне рубль начал укрепляться.
Дальнейшие решения по ключевой ставке, как отмечает регулятор, будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
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