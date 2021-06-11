НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Крымчанам с украинским гражданством разрешили занимать госдолжности в России

Главные условия для этого — подача заявления в МВД РФ о нежелании состоять в гражданстве Украины и отсутствие другого иностранного гражданства.

11 июня, 10:47
<p>Фото © Климентьев Михаил / ТАСС</p>

Фото © Климентьев Михаил / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, распространяющийся на крымчан, которые по не зависящим от них причинам не смогли выйти из украинского гражданства. Согласно документу, с них снимаются ограничения на право занимать госдолжности.

Если такие лица подали заявление в МВД РФ о нежелании состоять в гражданстве Украины и не имеют гражданства другого иностранного государства, то они официально признаются гражданами без иностранного гражданства. Таким образом, эти категории россиян имеют право занимать любые должности, которые может замещать гражданин России, не имеющий иностранного гражданства.

Изменения внесены в статью 4 ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя". Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о временном запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

Путин подписал закон о временном запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

А ещё Лайф писал, что в Госдуму внесли законопроект о применении санкций ко всем иностранцам, нарушившим права россиян. На данный момент закон позволяет применять рестрикции только против американцев.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В МИД Польши рассказали о целом каскаде ошибок Байдена перед встречей с Путиным

сегодня в 08:41

Детям и алкоголикам запретят выгуливать собак

вчера в 15:04

Казахстан идёт тропой Украины: Почему в Астане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде

сегодня в 10:56
Life

В Госдуму внесли законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

сегодня в 11:08

Чемпионат конфликтов: Как самый долгожданный Евро в истории погряз в болоте скандалов

сегодня в 11:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1