Крымчанам с украинским гражданством разрешили занимать госдолжности в России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, распространяющийся на крымчан, которые по не зависящим от них причинам не смогли выйти из украинского гражданства. Согласно документу, с них снимаются ограничения на право занимать госдолжности.

Если такие лица подали заявление в МВД РФ о нежелании состоять в гражданстве Украины и не имеют гражданства другого иностранного государства, то они официально признаются гражданами без иностранного гражданства. Таким образом, эти категории россиян имеют право занимать любые должности, которые может замещать гражданин России, не имеющий иностранного гражданства.

Изменения внесены в статью 4 ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя". Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.