НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

До 5,5% годовых: ЦБ снова повысил ключевую ставку

Регулятор прогнозирует дальнейший рост кредитно-депозитных ставок и повышение привлекательности банковских депозитов, что в дальнейшем обеспечит сбалансированный рост кредитования.

11 июня, 10:35

Фото © ТАСС /  Алексей ЗотовФото © ТАСС /  Алексей Зотов

Центробанк уже в третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова — на 50 базисных пунктов (до 5,5% годовых). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Там отметили, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, а инфляция складывается выше прогноза.

Банкир назвал "потолок" для ключевой ставки в России

Банкир назвал "потолок" для ключевой ставки в России

Дальнейшие решения по ключевой ставке, как отмечает регулятор, будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

"Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — указано в сообщении пресс-службы ЦБ.

Ключевой разворот: как повышение ставки скажется на курсе рубля, процентах по вкладам и кредитам

Ключевой разворот: как повышение ставки скажется на курсе рубля, процентах по вкладам и кредитам

Тенденция к постоянному повышению ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года увеличение доходностей облигаций федерального займа обусловят дальнейший рост кредитно-депозитных ставок, говорится в прогнозе регулятора. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования.

Напомним, с лета прошлого года ключевая ставка держалась на уровне 4,25%. В марте 2021 года Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ставку — до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. На этом фоне рубль начал укрепляться.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Рубль ответил на повышение ключевой ставки небольшим ростом

сегодня в 10:58

Банкир назвал "потолок" для ключевой ставки в России

8 июня, 04:31

Центробанк поднял ставку: почему через две недели изменятся условия по вкладам и кредитам и что ждёт курс рубля

сегодня в 11:02
Life

В Госдуму внесли законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

сегодня в 11:08

Чемпионат конфликтов: Как самый долгожданный Евро в истории погряз в болоте скандалов

сегодня в 11:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1