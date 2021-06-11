До 5,5% годовых: ЦБ снова повысил ключевую ставку
Регулятор ожидает дальнейшего роста ставок по кредитам и депозитам: привлекательность вкладов повысится, что обеспечит более сбалансированный рост кредитования.
Центробанк уже в третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова — на 50 базисных пунктов (до 5,5% годовых). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Там отметили, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, а инфляция складывается выше прогноза.
Дальнейшие решения по ключевой ставке, как отмечает регулятор, будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
"Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — указано в сообщении пресс-службы ЦБ.
Тенденция к постоянному повышению ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года увеличение доходностей облигаций федерального займа обусловят дальнейший рост кредитно-депозитных ставок, говорится в прогнозе регулятора. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования.
Напомним, с лета прошлого года ключевая ставка держалась на уровне 4,25%. В марте 2021 года Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ставку — до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. На этом фоне рубль начал укрепляться.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов