До 5,5% годовых: ЦБ снова повысил ключевую ставку

Регулятор ожидает дальнейшего роста ставок по кредитам и депозитам: привлекательность вкладов повысится, что обеспечит более сбалансированный рост кредитования.

Центробанк уже в третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова — на 50 базисных пунктов (до 5,5% годовых). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Там отметили, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, а инфляция складывается выше прогноза.

Дальнейшие решения по ключевой ставке, как отмечает регулятор, будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

"Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — указано в сообщении пресс-службы ЦБ.