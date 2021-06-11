Адвокат Хованского сообщила о намерении обжаловать арест блогера
Собеседница Лайфа убеждена, что суд мог бы ограничиться домашним арестом или запретом определённых действий.
Фото © Instagram / yurykhovansky
Адвокат одиозного блогера Юрия Хованского Виктория Мартыненко намерена подавать апелляционную жалобу на решение суда о мере пресечения своего подзащитного. Об этом решении она сообщила Лайфу.
"Сегодня или завтра мы будем подавать апелляционную жалобу. Основания для домашнего ареста и запрета определённых действий у нас были", — сказала она.
Адвокат уверена, что со стороны следствия были допущены нарушения во время задержания Хованского. По её словам, блогера скрывали от его защитников и продержали до утра в отделении полиции, не давая спать. Мартыненко пожаловалась, что смогла поговорить со своим подзащитным только в шесть утра в день суда. Также она указала, что Хованский в деле был в качестве свидетеля, а потом резко стал подозреваемым. Собеседница Лайфа при этом считает, что очень много факторов говорит в пользу домашнего ареста для Юрия.
"Мы подавали ходатайство, что у него есть имущество в Санкт-Петербурге в виде квартиры, что он прописан здесь. Также эта песня была спета им, но не распространена около семи лет назад. Также у него родители находятся на иждивении, этот факт мы тоже подтвердили в суде", — уточнила Мартыненко.
Напомним, блогера задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил Юрия Хованского под стражу на два месяца.
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