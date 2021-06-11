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Адвокат Хованского сообщила о намерении обжаловать арест блогера

Собеседница Лайфа убеждена, что суд мог бы ограничиться домашним арестом или запретом определённых действий.

11 июня, 10:58
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/yurykhovansky/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yurykhovansky</a></p>

Фото © Instagram / yurykhovansky

Адвокат одиозного блогера Юрия Хованского Виктория Мартыненко намерена подавать апелляционную жалобу на решение суда о мере пресечения своего подзащитного. Об этом решении она сообщила Лайфу.

"Сегодня или завтра мы будем подавать апелляционную жалобу. Основания для домашнего ареста и запрета определённых действий у нас были", — сказала она.

Адвокат уверена, что со стороны следствия были допущены нарушения во время задержания Хованского. По её словам, блогера скрывали от его защитников и продержали до утра в отделении полиции, не давая спать. Мартыненко пожаловалась, что смогла поговорить со своим подзащитным только в шесть утра в день суда. Также она указала, что Хованский в деле был в качестве свидетеля, а потом резко стал подозреваемым. Собеседница Лайфа при этом считает, что очень много факторов говорит в пользу домашнего ареста для Юрия.

"Мы подавали ходатайство, что у него есть имущество в Санкт-Петербурге в виде квартиры, что он прописан здесь. Также эта песня была спета им, но не распространена около семи лет назад. Также у него родители находятся на иждивении, этот факт мы тоже подтвердили в суде", — уточнила Мартыненко.

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Напомним, блогера задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил Юрия Хованского под стражу на два месяца.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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