Адвокат Хованского сообщила о намерении обжаловать арест блогера

Адвокат одиозного блогера Юрия Хованского Виктория Мартыненко намерена подавать апелляционную жалобу на решение суда о мере пресечения своего подзащитного. Об этом решении она сообщила Лайфу.

"Сегодня или завтра мы будем подавать апелляционную жалобу. Основания для домашнего ареста и запрета определённых действий у нас были", — сказала она.

Адвокат уверена, что со стороны следствия были допущены нарушения во время задержания Хованского. По её словам, блогера скрывали от его защитников и продержали до утра в отделении полиции, не давая спать. Мартыненко пожаловалась, что смогла поговорить со своим подзащитным только в шесть утра в день суда. Также она указала, что Хованский в деле был в качестве свидетеля, а потом резко стал подозреваемым. Собеседница Лайфа при этом считает, что очень много факторов говорит в пользу домашнего ареста для Юрия.

"Мы подавали ходатайство, что у него есть имущество в Санкт-Петербурге в виде квартиры, что он прописан здесь. Также эта песня была спета им, но не распространена около семи лет назад. Также у него родители находятся на иждивении, этот факт мы тоже подтвердили в суде", — уточнила Мартыненко.