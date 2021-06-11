Силовики нагрянули с обысками в скандальную московскую клинику "Медицина 24/7"
Сотрудники правоохранительных органов изымают необходимые для расследования документы.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Следователи проводят обыски в столичной частной клинике "Медицина 24/7". По факту смерти 71-летней пациентки было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В клинике проводятся следственные мероприятия: идёт обыск, изымается вся документация, необходимая для расследования", — уточнил собеседник агентства.
Напомним, что ранее по делу о ненадлежащем качестве услуг в клинике "Медицина 24/7" от службы отстранили старшего следователя, который им занимался. Вместе с ним от работы также отстранили главу Симоновского межрайонного Следственного отдела Следственного комитета России Веронику Ю. и исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Южному округу Москвы Максима М.
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