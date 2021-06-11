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Силовики нагрянули с обысками в скандальную московскую клинику "Медицина 24/7"

Сотрудники правоохранительных органов изымают необходимые для расследования документы.

11 июня, 12:58
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Следователи проводят обыски в столичной частной клинике "Медицина 24/7". По факту смерти 71-летней пациентки было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В клинике проводятся следственные мероприятия: идёт обыск, изымается вся документация, необходимая для расследования", — уточнил собеседник агентства.

Глава СК отстранил московских следователей из-за волокиты в деле клиники "Медицина 24/7"

Глава СК отстранил московских следователей из-за волокиты в деле клиники "Медицина 24/7"

Напомним, что ранее по делу о ненадлежащем качестве услуг в клинике "Медицина 24/7" от службы отстранили старшего следователя, который им занимался. Вместе с ним от работы также отстранили главу Симоновского межрайонного Следственного отдела Следственного комитета России Веронику Ю. и исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Южному округу Москвы Максима М.

Дело врачей? Родные телепродюсера Арцибашева выставили иск к клинике на 60 млн за его смерть

Дело врачей? Родные телепродюсера Арцибашева выставили иск к клинике на 60 млн за его смерть

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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