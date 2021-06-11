Суд удовлетворил иск бывшего гендиректора "Спартака" Газизова против клуба

Октябрьский районный суд города Уфы удовлетворил иск бывшего генерального директора московского "Спартака" Шамиля Газизова против футбольного клуба. Об этом сообщается на сайте суда.

"Исковые требования Газизова удовлетворили в полном объёме, но решение ещё не изготовлено. <...> Мы будем его обжаловать. Судебная практика однообразна и говорит, что подобные заявления не подлежат удовлетворению. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция", — заявила адвокат Татьяна Завьялова, представляющая интересы "Спартака".

Газизов подал иск в Октябрьский районный суд Уфы 4 мая. Изначально заседание назначили на 24 мая, но затем перенесли на 11 июня.

Бывший гендиректор "Спартака" утверждал, что клуб должен ему выходное пособие в размере более 399 миллионов рублей. Из этой суммы он пока получил лишь около 100 миллионов.